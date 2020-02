„Bonjur Kathrin“ im Theater im Schlossgarten

Im Theater im Schlossgarten kann man am Samstag, dem 8. Februar, ab 19.30 Uhr mit „Bonjur Kathrin“ von der Liebe träumen.

Wenn man an Caterina Valente denkt, dann denkt man auch an „Ganz Paris träumt von der Liebe“, Wirtschaftswunder und die fünfziger Jahre. Genau das gibt es in der Revue „Bonjur Kathrin“. Wenn Claudia Schill und ihr Bühnenpartner die Welterfolge der Caterina Valente auf die Bühne bringen, dann treffen Musik und Humor aufeinander. Claudia Schill ist mit ihrer wandlungsfähigen Stimme die Idealbesetzung für das breite Repertoire der Valente: Bossanova, Chanson, Jazz und Latin liegen ihr ebenso wie die bekannten Schlager. Klaus Renzels – der bekannte Comedian und Musiker lässt nicht nur seine Gitarre erklingen, sondern strapaziert auch das Zwerchfell der Zuschauer.

Im Mittelpunkt des Programms stehen die Auftritte der Valente mit ihrem Bruder Silvio Francesco. „Tipitipitipso“, „Malagueña“, „Wo meine Sonne scheint “… seit der Premiere auf dem ZDF-Traumschiff begeistert die vielseitige und liebevolle Hommage das Publikum gleichermaßen.

Karten gibt ab 14,50 Euro im Theater, Telefon: 03628/618633