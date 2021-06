Borg Warner in Arnstadt setzt auf Öko-Strom

Arnstadt. Seit Dienstag werden im Arnstädter Werk nur noch regenerative Energiequellen angezapft.

Komplett auf Öko-Strom umgestellt wurde am Dienstag das Werk von Borg Warner am Erfurter Kreuz, gab am Dienstag eine Unternehmenssprecherin bekannt. Der Wechsel zu 100 Prozent Energie aus erneuerbaren Quellen sei eine Maßnahme im Rahmen der globalen Unternehmensstrategie. „Der Schutz von Umwelt und Ressourcen ist ein wichtiges Anliegen von Borg Warner, und wir möchten die gesteckten Ziele aktiv angehen“, sagt Werksleiter Sacha Minnie.

„Bereits 2017 haben wir im Rahmen einer Initiative des Thüringer Umweltministeriums die Beleuchtung des Werks komplett auf LED-Lampen umgestellt und den Energieverbrauch in diesem Bereich dadurch um rund 40 Prozent verringert.“ Auch eine Ladestation für Elektroautos wurde auf dem Arnstädter Werksgelände installiert.