Borkenkäfer beschert Plaue deutliche Mehrkosten

Langsam holpert der Bus um den Postplatz. Die Fahrbahn hat schon bessere Tage gesehen. Auch die Grünfläche lädt nicht wirklich zum Verweilen ein. In den Jahren 2020 und 2021 soll sich der Zustand aber deutlich bessern. Die Großbaumaßnahme, die in der Bahnhofstraße begann, rückt weiter auf den Postplatz und von dort bis zur Gerabrücke.

Wie das Areal künftig aussehen soll, stellten die Fachplaner, die schon die ersten Bauabschnitte betreut hatten, am Mittwochabend im Stadtrat vor. Die Verkehrsführung rund um den Postplatz bleibt so, wie sie ist: Vorm Ärztehaus bleibt es bei der Einbahnstraße. Neu ist aber, dass hier Schräg-Parkplätze – zwei davon sind Behindertenparkplätze – angeordnet werden. Auf der gegenüberliegenden Seite entstehen zwei hintereinander angeordnete Bushaltestellen. Zwei weitere Haltestellen werden in der Schützenstraße entstehen. Sie sind mit Kasseler Borden ausgestattet, so dass die Busse barrierefrei zu erreichen sind. Auch gibt es Leitstreifen für Sehbehinderte.

„Wenn wir die Wahl haben zwischen Flicken und Erneuern, dann erneuern wir, zumal das weniger kostet“, sagt Jörg Thamm (CDU), Bürgermeister von Plaue. Foto: Peter Riecke

Für Zebrastreifen zu wenige Fußgänger

Fußgängerüberwege können am Postplatz leider nicht aufgezeichnet werden – dazu müssten über den Tag verteilt mehr Fahrzeuge und Fußgänger unterwegs sein. Über bauliche Maßnahmen lassen sich aber dennoch sichere Querungen für Passanten herstellen, so die beauftragte Bauingenieurin. Auf der Mittelinsel des Postplatzes soll eine ansprechende Grünfläche mit Bänken entstehen.

Der Stadtrat stimmte am Mittwochabend einer Erweiterung der Planungsleistungen zu. Denn was bisher noch nicht einkalkuliert war: Der Kaufmannsborn kann nicht mehr ungehindert unter dem Postplatz in Richtung Gera fließen. Der Bach, der vom Vogelsteich kommt, ist seit Jahren verrohrt. Die Rohre jedoch sind defekt. Man könnte sie sanieren oder erneuern. Der Neubau kostet sogar etwas weniger. 49.000 Euro sind veranschlagt.

Ehe das Thema auf die Tagesordnung kam, fand eine Kamerabefahrung statt. Deren Ergebnisse liegen seit wenigen Tagen vor. Beschädigt sind die Rohre übrigens nicht nur auf städtischem Terrain, sondern auch auf einem Privatgrundstück. Mit dem Besitzer sollen nun Gespräche geführt werden, damit die Erneuerung in einem Zuge erfolgen kann.

Holz bringt weniger Geld ein

Ein weiteres Thema, das die Stadträte beschäftigte, waren überplanmäßige Ausgaben für Holzrückekosten. Normalerweise plant Revierförster Bernd Scholz sehr akribisch, wie viele Bäume pro Jahr eingeschlagen werden und was der Verkauf der Stämme einbringt.

„Solche Planungen sind derzeit aber schon Makulatur, wenn ich sie aufstelle“, betont der Experte. Denn durch die vergangenen Hitzesommer hat sich der Borkenkäfer in Deutschland akut vermehrt. Die Waldbesitzer sind gezwungen, befallene Stämme aus dem Wald zu entfernen. Das massenhaft angebotene Holz verfiel dramatisch im Wert. Hinzu kamen die Holzmengen, die nach dem großen Waldbrand in den Reinsbergen notgefällt wurden. Die 10.000 Euro, die im Haushalt 2019 für Rückekosten vorgesehen waren, reichten jedenfalls nicht aus. Die Rechnung war fast dreimal so hoch, so dass der Stadtrat überplanmäßige Ausgaben im Nachhinein genehmigen musste. Ein Loch reißt dies allerdings nicht ins Stadtsäckel, da der Freistaat 54.000 Euro an Soforthilfe überwies.

Sinken werden die Rückekosten wohl auch 2020 nicht. Am Bettelborn müssen etwa 500 Festmeter gefällt werden. Borkenkäferbefall. „Und das wird noch mal rapide ansteigen, wenn es wieder so warm wird“, befürchtet Bernd Scholz.

Bürgermeister bringt den Haushalt ein

Viel Lesestoff haben die Stadträte bis zur nächsten Sitzung am 4. März. In ihr soll der Haushalt für 2020 beschlossen werden. Am Mittwochabend brachte Bürgermeister Jörg Thamm (CDU) das Budget ein und stellte die wichtigsten Eckdaten vor. 2,8 Millionen Euro umfasst der Verwaltungshaushalt. Im Vermögenshaushalt stehen drei Millionen. In den nächsten Jahren werden die Schulden der Stadt weiter sinken. Es bleibt zudem Geld übrig, um die Rücklage aufzustocken. Und: Es kann investiert werden, ohne Kredite aufzunehmen.

Umgesetzt wird im neuen Haushalt ein Beschluss, der schon im vergangenen Jahr gefasst wurde. Die Grundsteuern sinken auf das Neusißer Niveau: Die Grundsteuer A liegt bei 300 Prozent, der Hebesatz für die Grundsteuer B bei 400 und der für die Gewerbesteuer ebenso bei 400.

608.500 Euro überweist das Land an die Stadt Plaue. 598.400 Euro erhält der Kreis als Umlage. Auch die Verwaltungsgemeinschaft bekommt Geld – 132 Euro pro Einwohner. Das sind 12 Euro mehr als 2019. Die Steigerung begründet sich insbesondere damit, dass die Aufgaben gleich blieben, die Bevölkerungszahl aber sank. Damit müssen weniger Bewohner anteilig mehr berappen, um die Kosten zu decken.

40.200 Euro überweist Plaue an Arnstadt zur Finanzierung der Zweckvereinbarung mit der Feuerwehr. Für Neusiß’ Wehr sind weitere 15.800 Euro fällig. Die Sicherheit der Bürger lässt sich Plaue aber noch mehr kosten: 2020 kommt der Digitalfunk für die Wehren. Rippersroda bekommt einen Mannschaftstransportwagen. Dafür sind 60.000 Euro veranschlagt. 13.000 Euro gibt es an Förderung.

Im Budget steht auch die bereits begonnene Erweiterung des Kindergartens Plaue. 827.000 Euro kostet das, 736.000 Euro werden gefördert. Ende 2020 soll der Anbau bezugsfertig sein. „Die Zeit drängt, wir müssen Kinder schon in benachbarten Einrichtungen unterbringen, weil wir randvoll sind“, so Thamm.

Bis 2023 soll auch das Schwimmbad saniert werden. 840.000 Euro sind insgesamt dafür vorgesehen. In diesem Jahr soll ein neues Absatzbecken entstehen. Das kann trotz Badebetrieb erfolgen.

Im Budget stehen auch Posten für die Beseitigung weiterer Hochwasserschäden und für die Sanierung des Jüdischen Friedhofs. Auch soll endlich der ländliche Weg von Neusiß nach Rippersroda saniert werden.