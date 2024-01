Borkenkäferausblick 2024: Keine Atempause

Ilm-Kreis Die klimawandelbedingten Käferschäden im Wald sind 2023 die höchsten jemals registrierten Verluste.

Ende Oktober wurden durch die Hauptstelle für Waldschutz der Thüringen Forst-AöR letztmalig 2023 Borkenkäfer in den Monitoringfallen erfasst. Sowohl die ermittelten Borkenkäferzahlen als auch die durch den Schädling verursachte Borkenkäfer-Schadholzmenge unterstreichen für das vergangene Jahr ein Schadgeschehen auf sehr hohem Niveau.

Forstexperten gehen zum Ende des Kalenderjahres von final rund sechs Millionen Festmeter Schadholz aus. Dies wäre die höchste jemals erfasste jährliche Borkenkäfer-Schadholzmenge. Es ist zu befürchten, dass die extrem hohe Käferpopulation, die sich derzeit in der Überwinterung im Boden oder der Baumrinde grüner Fichten befindet, 2024 bei warm-trockenem Witterungsverlauf weitere Fichtenbestände bedroht.

Forstexperten: Jetzt Borkenkäfer in der Überwinterung bekämpfen

„Auch wenn der Käfer im Winter nicht fliegt: Waldbesitzende sind gut beraten, gerade jetzt im Winter die Überwinterungsbäume der Borkenkäfer zu suchen und diese schnellstmöglich aufzuarbeiten. Die investierte Zeit und Energie machen sich im kommenden Frühjahr bezahlt“, erläutert Vorstand Volker Gebhardt. Denn während der Borkenkäfer im Sommer mobil ist, ist er in den Wintermonaten quasi im Boden oder am Baum „arretiert“. Zumindest die am Baum überwinternden Exemplare können jetzt aufgespürt und aus dem Wald entfernt werden. Wobei die Experten von einem überdurchschnittlich hohen Anteil an „Baumüberwinterern“ ausgehen.

Waldbesitzende sollten bei Verdacht auf Borkenkäferbefall (Einbohrlöcher) einen Blick unter die Fichtenrinde werfen: Sind dort unter der Rinde Alt- und/oder Jungkäfer, Puppen oder Larven zu erkennen, ist der Baum rasch aufzuarbeiten. Ist die Fichtenkrone dagegen schon kahl und die Rinde schon abgeplatzt, hat der Borkenkäfer den Baum schon verlassen. Und damit die Chance vertan, die Population für das kommende Frühjahr abzusenken. „Die Wintersanierung von jahreszeitlich spät vom Borkenkäfer befallenen Fichten ist eine effiziente Maßnahme, die die Befallsgefahr im kommenden Jahr spürbar senken kann“, so Gebhardt abschließend.