Kämmerin Silke Elle gab den Ortschaftsräten bei ihrer jüngsten Versammlung in Geschwenda einen Überblick über das Zahlenwerk des Nachtragshaushaltes 2020. Einnahmenausfälle, besonders coronabedingt bei den Gewerbesteuern, sind zu verkraften und in den Nachtragshaushalt genauso einzupreisen, wie die vom Land bewilligten und ausgereichten Finanzhilfen.

Von alledem unberührt bleibe das Budget der Ortschaftsräte (5 Euro pro Einwohner), so dass sich auch in Geschwenda niemand Sorgen machen müsse, so Elle. Außerdem sei die Gemeinde bei besonderen und begründeten Anlässen oder Projekten im Ort zum Helfen in der Lage und auch bereit, erklärte Bürgermeister Dominik Straube (CDU).

Ortschaftsbürgermeister Berg Heyer (Freie Wähler) informierte über eine ganze Reihe von Aufgaben, die im Ort anstehen. Dazu gehört das Herrichten von Arztpraxisräumen im gemeindeeigenen Gebäude. Zum 1. Januar 2021 soll die Zweitpraxis einer Ilmenauer Ärztin im Dorf öffnen. Bis dahin müssen optimale Bedingungen im Kostenrahmen von 30.000 Euro geschaffen sein. In kurzer Zeit nicht zu schaffen sind die Sanierungsmaßnahmen auf dem Sportfeld am Kickelhähnchen. Hierzu laufen erste kostenfreie Studien der Baufachschule Gotha, deren Vorschläge dann in das Sanierungsprojekt im Wert von zirka 135.000 Euro einfließen sollen.

Über zwei Jahre und dieses Jahr noch beginnend soll die Borngasse grundhaft ausgebaut werden. Heyer verwies in diesem Zusammenhang auf die insgesamt 63 Straßen und Wege im Ort, die bis auf ganz wenige Ausnahmen allesamt Sanierungsbedarf haben. Nach Aufstellung einer Prioritätenliste soll die Gemeinde den Sanierungsbedarf der Tongasse, Neue Sorge und Untere Feldstraße prüfen und zeitnah mit der Sanierung beginnen.