Geratal: Borngasse kommt nach zehn Jahren endlich in die Kur

Die Aktenordner stapeln sich in der Bauverwaltung der Landgemeinde Geratal in Gräfenroda. Auch wenn auf den meisten Baustellen zum Jahresanfang nicht viel los ist, weil die Firmen in der Winterpause sind – auf die Verwaltung trifft das nicht zu. Hier konzentrieren sich die Mitarbeiter gerade auf Anträge für Fördermittel. Bis zum 15. Januar müssen die geplanten Vorhaben für die Dorferneuerung eingereicht sein.

Gräfenroda, Geschwenda, Gossel und Liebenstein wurden für den Zeitraum von 2020 bis 2024 als „Dorfregion Oberes Geratal“ aufgenommen. Geraberg befindet sich noch in einem Förderzyklus. Frankenhain war bereits mehrfach in diesem Programm. Trotzdem will die Gemeindeverwaltung versuchen, die Ortschaft für 2021 erneut anzumelden.

„Wir arbeiten momentan mit Hochdruck an der Haushaltplanung für 2020“, betont Bürgermeister Dominik Straube (CDU). Nach Möglichkeit wolle man den Haushalt in der Februar-Sitzung beschließen, abhängig vom Diskussionsbedarf in den Ausschüssen.

Generell gilt wie in allen Kommunen, möglichst viele Geldquellen zu erschließen, um viele Projekte mit den begrenzten Gemeinde-Mitteln umsetzen zu können. Dass nicht alle Wünsche aus den Ortschaften umgesetzt werden können, liegt auch an den verfügbaren Kapazitäten für Planung und Umsetzung. Man bemühe sich, in allen Ortsteilen zu investieren, erklärt Bauamtsleiter Mike Hellmundt und zeigt eine Liste mit den größeren Vorhaben. Alles in allem stehen darauf Investitionen für rund sechs Millionen Euro für 2020 und das Folgejahr.

Waldrand-Route wird im Geratal fertig

In Frankenhain soll es mit dem Straßenbau weitergehen. 2019 wurde die Jägerstraße ausgebaut und die Waldrand-Route erhielt ihr Tragschicht. 2020 wird dieser letzte Abschnitt des neuen Radweges auf dem Gebiet der Landgemeinde Geratal fertiggestellt. „Wir werden 2020 auch Fördermittel für die bauliche Erhaltung der Straße zur Lütschetalsperre beantragen“, nennt Mike Hellmundt ein weiteres Vorhaben. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, allerdings wird man wohl frühestens 2021 die neue Bitumendecke aufbringen können.

Bereits in diesem Jahr soll ein Ruheforst eingerichtet werden – ein Projekt, das schon vor Jahren im damals noch selbstständigen Frankenhain verfolgt wurde. So ein Bestattungswald wäre in der Region einzigartig, die Genehmigungen liegen laut Verwaltung vor.

Die Landgemeinde Geratal plant einen Anbau an die Rolf-Schumann-Halle in Frankenhain. Die Mehrzweckhalle soll damit für verschiedene Veranstaltungen besser nutzbar werden. Foto: Antje Köhler

Für die Rolf-Schumann-Halle ist ein Anbau in Vorbereitung, der einen größeren Versammlungsraum für Vereine sowie Küche und sanitäre Anlagen aufnehmen soll. Auch ein neuer Geo-Wanderweg gehört zu den Vorhaben 2020.

Neuer Anbau für Kindergarten Regenbogen

In Geraberg wird ein Schwerpunkt für 2020 die Gestaltung des Platzes an der „Weide“, wozu die Erneuerung einer Brücke gehört. Außerdem soll in diesem Jahr der Anbau an den Kindertagesstätte „Regenbogen“ fertig werden. Die Kinder erhalten mehr Platz, die Kapazität steigt leicht an. 2020 soll außerdem am Sportplatz der Neubau eines Sozialgebäudes sowie die Sanierung des bestehenden Gebäudes beginnen. Auch hier sei man abhängig von Fördermitteln, betont Hellmundt. Im Schwimmbad will man die Umwälzpumpe sanieren, weil sie viel Strom verbraucht. Ebenfalls geplant ist 2020/21 der grundhafte Ausbau der Geraer Straße – ein Mammutprojekt von rund 1,2 Millionen Euro.

Jeder Regen spült den Schotter ins Tal

Gute Nachrichten gibt es endlich für die Borngasse in Geschwenda, deren Ausbau 2009 aus finanziellen Gründen gestoppt worden war. Die steile Straße lässt sich nur mit Mühe laufen, bei jedem Regen werden größere Mengen Schotter ins Tal gespült. Nun soll die Gasse über die Dorferneuerung nach mehr als zehn Jahren endlich fertig werden. „Das Vorhaben steht auf unserer Prioritätenliste ganz oben“, betont der Bauamtsleiter.

Für das Röderschlösschen in Liebenstein wurden über den Denkmalschutz Fördermittel beantragt. Geplant sind restliche Fassadenarbeiten, außerdem soll eine Innentreppe nach historischem Vorbild wiederhergestellt werden. Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt gehen nach dem Winter weiter und umfassen den letzte Abschnitt von der Kirche bis zum Ortsausgang. Das geht leider erneut ab Frühjahr mit einer großräumige Umleitung einher. Die Gemeinde will außerdem den Friedhofsweg instand setzen, der unbefestigt und oft schlammig ist. Einwohnern würden das immer wieder bemängeln.

Gerätehaus soll erweitert werden

In Gossel soll in diesem Jahr über die Dorferneuerung eine defekte Löschwasserzisterne ausgetauscht werden. Außerdem ist ein Anbau an das Feuerwehrgerätehaus geplant, um einen zusätzlichen Stellplatz zu schaffen. Auf der Wunschliste steht außerdem die Fortführung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf stromsparende LED. Die Überlegungen, in Gossel einen kleinen Kindergarten einzurichten, würden derzeit geprüft, so heißt es aus der Verwaltung.

Am Dörrberg in Gräfenroda hat der Umbau der Buswendeschleife begonnen. Allerdings ist gerade Winterpause. Foto: Antje Köhler

In Gräfenroda sind in diesem Jahr noch einige Restarbeiten in der Schillerstraße zu erledigen, in der Heinrich-Heine-Straße geht der Kanalbau weiter. Der im Vorjahr begonnene barrierefreie Ausbau und die komplette Neugestaltung der Buswendeschleife am Dörrberg soll bis zum Sommer abgeschlossen werden. Auf die Fertigstellung des großen Saales im „Deutschen Hof“ müssen die Einwohner hingegen wohl noch bis 2021 warten. Die Baumaßnahme ist umfangreich, dieses Jahr soll ein Teil davon geschafft werden.

Ein weiteres Vorhaben ist der Anbau an die Turnhalle für Training und Wettkämpfe der überaus erfolgreichen Gewichtheber. „Da fangen wir gerade an zu planen“, erklärt Mike Hellmundt, dessen Herz für den Biathlon schlägt und der in der kommenden Woche den Schreibtisch im Bauamt mit dem Wettkampfbüro beim Weltcup in Oberhof tauschen wird.