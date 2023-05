Branchewinda erhält neue Kanäle

Branchewinda. Bauarbeiten sorgen bis Mitte Dezember für lange Umleitungen:

Metertief ist das Loch, das die Mitarbeiter der TS Bau GmbH in Branchewinda am Abzweig nach Görbitzhausen gegraben haben. Bis zum 15. Dezember rückt die Baustelle sukzessive vom Bereich In Branchewinda zur L 1047 und K 27, damit neue Kanäle und Trinkwasserleitungen verlegt können und die Straße, an der deutlich der Zahn der Zeit genagt hat, grundhaft saniert werden kann. Für Pendler und Anwohner ist das mit weiträumigen Umleitungen verbunden, denn die Ortsdurchfahrt bleibt bis zum Bauende komplett gesperrt.