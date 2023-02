Brand auf Arnstädter Baustelle

Arnstadt. Die Feuerwehr ist zu einem Brand auf einer Baustelle in Arnstadt gerufen worden.

Auf einer Baustelle in die Turnvater-Jahn-Straße in Arnstadt ist Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, wurde die Feuerwehr gegen 18.30 Uhr alarmiert.

Auf unbekannte Weise hatte sich eine Plane entzündet, die zum Abdecken von Holzbalken genutzt wurde. Die Flammen konnten rasch gelöscht werden, an der Plane entstand Sachschaden.

Hinweise zum Tatgeschehen bittet die Polizei unter der 03677-601124, Bezugsnummer 0052502/2023 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.