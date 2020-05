Brand in Arnstadts Johann-Sebastian-Bach-Straße

Heute kam es gegen 13.15 Uhr zum Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Arnstadt. Laut Polizeimeldung sei der Brand an der Hausfassade entstanden und breitete sich entlang der gesamten Hauswand aus.

Eine Person, die sich noch im Haus befand, konnte selbstständig entkommen. Verletzt wurde niemand.

Umliegende Straßen wurden für die Zeit der Löscharbeiten bis etwa 15 Uhr voll gesperrt. Die 30 Kameraden der Feuerwehr konnten ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindern.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro beziffert. Die Kripo Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.