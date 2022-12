Unbekannte zündeten die Ilmenauer Bücherbox an und hinterließen nicht zu übersehenden Schaden.

Brand in Ilmenauer Bücherbox

Ilmenau. Rotarier suchen Zeugen und bemühen sich um Reparatur:

Das Entsetzen ist Thomas Sattel vom Rotary Club Ilmenau anzumerken: Seit 2018 bestückt der Club an der Ecke Poststraße / Wetzlarer Platz eine Bücherbox. Am späten Mittwochabend wurde das beliebte Angebot Opfer eines Anschlags: Bislang Unbekannte versuchten, die Bücherbox anzuzünden. „Glücklicherweise wurde der Brand von Passanten bemerkt, die ihn mit Schnee löschten. Nur dadurch wurde ein größerer Brand, der auch das daneben stehende Haus des Blut- und Plasmaspendezentrums betroffen hätte, verhindert“, so Sattel. Der Rotary Club werde Strafanzeige stellen und bitte um Zeugenhinweise.

Die Ilmenauer Bücherbox geht auf die Initiative des ehemaligen Rotary Präsidenten Bernd Grabenstein zurück. Wer mag, kann Bücher entnehmen, aber auch Ausgelesenes hineinstellen für andere Interessierte. Gerade in der Vorweihnachtszeit erfreut sich die Bücherbox besonders großer Beliebtheit. Sehr gefragt sind momentan Koch- und Kinderbücher.

Mit Hilfe vieler Sponsorengelder wurde die einstige Telefonzelle schick hergerichtet. Nun ist sie deutlich beschädigt.

„Der Rotary Club Ilmenau wird sich um eine Reparatur und dafür notwendige Spendengelder kümmern, damit diese tolle Möglichkeit des Büchertausches für die Ilmenauer Bürger schnellstmöglichst wieder nutzbar sein wird“, so Sattler abschließend.