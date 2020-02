Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bratwürste mit Mittelmeernote

Mit komödiantischem Witz eröffneten die Narren des Ilmenauer Karneval-Klubs (IKK) am Samstag ihre Spendenaktion in der Ilmenauer Einkaufsmeile. In Hinblick auf die aktuellen Ereignisse in der Thüringer Politik verkündeten sie: „Unser Präsident Michael Gohritz wird bis zum Ende seiner Amtszeit regieren!“

Als sie den Schlüssel zum Rathaus zu Beginn der Session unter dem Motto „Mittelmeerfasching“ von Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) übernahmen, hatte er ihnen traditionell drei Aufgaben gestellt. Die erste lösten sie nun. Es galt, die fleischlastige Thüringer Küche mit der mediterranen Küche des Mittelmeeres zu verbinden. Die Antwort der Jecken waren Bratwürste, verziert mit Fahnen der Mittelmeer-Anrainerstaaten. Ziel war es, ein Vielfaches von 11, der Glückszahl im Karneval, nämlich 222 Bratwürste und 77 bis 99 Rostbrätel an den Mann oder die Frau zu bringen. Die Einnahmen werden Projekten der Lebenshilfe zugute kommen. Die Organisation benötigt unter anderem eine Therapiedecke, die das Leben motorisch benachteiligter Kinder erleichtern soll. Das Programm zog viele Gäste an. Die Kindergarde tanzte. Die Prinzengarde sorgte unter den Augen des Prinzenpaares für ausgelassene Stimmung. Die Gruselgugge weckte noch den letzten Anwohner. Lieder vom Ballermann schmetterte Spaßkanone Fussel vom Musikverein Wilbury Clan ins Mikrofon. Im Schlepptau hatte er als Trommler die, wie er sagte, große Neuentdeckung im Programm des IKK, Alexander Keiner. Der hatte bei seinem Debüt in der Bütt am vergangenen Wochenende noch kräftiges Lampenfieber. Nun hofft er auf weitere Auftritte und noch mehr Redezeit in der Kanzel. Genügend Themen zur Aufarbeitung gäbe es ja nun wahrlich. Und auch die Mitglieder des befreundeten 1. Heydaer Carnevalsvereines, das Männerballett, die Gagtänzer, das Deko-Team und die Ordnungsgruppe des IKK halfen mit, die Verkaufszahlen am Bratwurststand in die Höhe zu treiben. Nun nimmt der IKK die zwei verbliebenen Aufgaben in Angriff. Ein allumfassendes Verkehrskonzept vorzulegen wird die leichtere der beiden sein. Ob der Oberbürgermeister im vergangenen November schon vorausgesehen hatte, wie brisant seine letzte Aufgabe an die Narren noch werden würde? Denn angesichts der schwierigen Regierungsbildung nach den damaligen Landtagswahlen in Erfurt sollte der IKK eine Ilmenauer Expertenregierung entsenden.