Breitbandausbau im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Eigentümer erhalten Post vom Landratsamt

„In den nächsten Tagen erhalten die Grundstückseigentümer, die vom geförderten Ausbau profitieren, Post vom Landratsamt“, so Landrätin Petra Enders (Linke). Ab Ende Juni bis Mitte August sind die Teams der Thüringer Netkom, der Partnerin des Ilm-Kreises für den geförderten Breitbandausbau, unterwegs und informieren die Eigentümer über Zweck und Notwendigkeit der Eigentümererklärung. „Ohne die Eigentümererklärung darf die Thüringer Netkom keinen Glasfaseranschluss bis zum Haus legen. Ich kann den Eigentümern die Chance zum kostenfreien Anschluss nur ans Herz legen. Eine Nachbeauftragung nach Abschluss des Planungsverfahrens ist nur schwer möglich und verursacht Kosten für den Eigentümer“, so Enders.

„Geplant ist, nach dem Ende der Sommerferien den symbolträchtigen ersten Spatenstich am Goethegymnasium in Ilmenau durchzuführen.“ Die Beratungen mit den Städten und Gemeinden seien in dieser Woche fortgesetzt worden. Arnstadt, Stadtilm und die VG Geratal erhielten einen detaillierten Überblick zum Projekt und zu Planungsständen und konnten ihre Fragen stellen.