Der Erlös aus der Brennholzversteigerung am Forsthaus Erfurt-Willrode kommt Vereinen aus der Region zugute. (Symbolfoto)

Brennholzversteigerung für den guten Zweck am Forsthaus Willrode

Erfurt. Beim offenen Sonntag am 26. Februar am Forsthaus Willrode kommt nicht nur Brennholz unter den Hammer, es gibt auch einen Wildimbiss und einen Vortrag.

Zum offenen Sonntag am 26. Februar lädt das Forstamt Erfurt-Willrode, in dessen Zuständigkeit auch der Ilm-Kreis fällt, mit dem Förderverein Forsthaus Willrode ein. Neben dem Wildimbiss am Forsthaus Willrode steht eine Brennholzversteigerung auf dem Plan.

Ab 11 Uhr können die Brennholz-Lose auf der Wiese neben dem Forsthaus besichtigt werden. Um 11.30 Uhr beginnt die Versteigerung von insgesamt rund 20 Raummetern Brennholz, das von Waldbesitzern gespendet wurde. Unter den Hammer kommt jeweils ein Raummeter ofenfertiges Brennholz. Der Erlös kommt gemeinnützigen Vereinen und Institutionen aus der Region zugute.

Um 14 Uhr informiert Reinhardt Krause über die seltensten Frühblüher Thüringens bei einem Vortrag im Jagdsaal. Der Eintritt ist frei. Auch das historische Museum ist geöffnet.