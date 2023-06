Britischer Liedermacher Julian Dawson kommt nach Arnstadt

Der britische Musiker Julian Dawson gibt am 30. Juni ein Konzert in der Kulisse in Arnstadt. (Archivbild)

Arnstadt. Mit seiner Stimme und seiner Gitarre möchte der Singer-Songwriter Julian Dawson am 30. Juni das Publikum im Café Kulisse in Arnstadt begeistern.

Der britische Singer-Songwriter Julian Dawson tritt am Freitag, 30. Juni, ab 19.30 Uhr im Café Kulisse, Kohlenmarkt 8, in Arnstadt auf. Nur mit seiner Stimme und seiner Gitarre besitzt der Musiker die große Gabe, binnen kürzester Zeit das Publikum mit seiner charismatischen Bühnenpräsenz zu fesseln, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Tickets gibt es im Vorverkauf für 15 Euro in der Kulisse oder unter: www.bach-advent.de. An der Abendkasse kosten sie 18 Euro.