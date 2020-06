Brückenpfeiler der Autobahn 71 bei Kirchheim werden saniert

Auf die Geduldsprobe gestellt werden derzeit Autofahrer, die auf der Autobahn 71 zwischen dem Erfurter Kreuz und Arnstadt-Nord unterwegs sind. Noch bis zum 8. Juli wird der Verkehr in Höhe von Kirchheim in beide Richtungen einspurig an einer Brückenbaustelle vorbeigeführt. Dort werden derzeit Pfeiler instandgesetzt. Insbesondere zu den Stoßzeiten des Berufsverkehrs staut sich an dieser Stelle der Verkehr. Nach dem Erfurter Kreuz folgt eine weitere Baustelle dieser Art. Sie endet Ende Juni.