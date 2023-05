Bühl referiert zum Europatag in Gräfinau-Angstedt

Gräfinau-Angstedt. Der CDU-Landtagsabgeordnete ist erfreut über die Zuversicht der Schüler.

Anlässlich des Europatages am 9. Mai referierte der Landtagsabgeordnete Andreas Bühl (CDU) über „Europa und die aktuellen Veränderungen“ vor Zehntklässlern der Regelschule Gräfinau-Angstedt. Neben Fakten über die Entstehung und das Funktionieren der Europäischen Union stand die Diskussion im Vordergrund, heißt es in einer Mitteilung weiter.

Besonders der Krieg in der Ukraine beschäftigten die Schüler: Sind Waffenlieferungen gerechtfertigt? Wie kann Energiesicherheit weiter gewährleistet werden? Wann wird die Aggression gestoppt sein? „Für mich war spannend zu hören, wie sich die Schülerinnen und Schüler das Europa in zehn oder zwanzig Jahren vorstellen. Die Mehrzahl blickt trotz allem positiv in die Zukunft, denn die Möglichkeiten für junge Menschen sich in der Europäischen Union entwickeln zu können, sind riesig“, sagte Bühl.