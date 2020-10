Bürger des Ilm-Kreises sind gefragt: Abstimmung für Herzensprojekte ist gestartet

Spuren hinterlassen und Gutes tun: Die Herzensprojekte gehen in die nächste Runde. Nun haben die Bürger des Ilm-Kreises wieder die Möglichkeit, Vereinsprojekte, die ihnen am Herzen liegen, finanziell zu unterstützen.

Internet-Voting hat begonnen

Die Aktion läuft in Kooperation mit der Thüringer Allgemeine und der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau. Folgende Verein und ihre Vorhaben sind dieser Tage vorgestellt worden: Ilmenauer Porzellantradition, Förderverein Young Riding Dragons und Tierparkverein Arnstadt. Auch auf der Spendenplattform der Sparkasse besteht die Chance, sich die einzelnen Konzeptionen noch einmal genauer anzusehen.

Vereine freuen sich auf Finanzspritze

„Sie, liebe Bürger, entscheiden jetzt, welche Vorhaben unserer regionalen Vereine Ihnen besonders am Herzen liegen und somit eine zusätzliche finanzielle Unterstützung verdienen“, sagt Sparkassen-Sprecherin Melanie Rudolph. Denn das Online-Voting läuft ab sofort bis Sonntag, 8. November. Die Sprecherin erklärt die Vorgehensweise: „Projekte, die am aktuellen Voting teilnehmen, sind mit einer Schleife versehen. Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren, die sich als „Spender / Nutzer“ auf der Spendenplattform der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau registrieren beziehungsweise registriert haben. Jeder registrierte Nutzer kann pro Projekt eine Stimme abgeben. Die Vergabe der ausgelobten Spenden an die „Herzensprojekte“ erfolgt in Abhängigkeit von der jeweiligen Anzahl der erhaltenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit mehrerer Projekte entscheidet das Los.“

Nun sind Sie gefragt, liebe Bürger.

Die Seite zum Abstimmen ist erreichbar unter https://neu.einfach-gut-machen.de/spk-arnstadt-ilmenau