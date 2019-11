Zum Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Kindern am Dienstag in Arnstadt wurde kostenfreies Informations- und Werbematerial zu Hilfsangeboten im Ilm-Kreis verteilt.

Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Kindern in Arnstadt

Bürgerinnen und Bürger zum Aktionstag informiert

Der 25. November wurde zum Tag zur Beseitigung jeder Form von Gewalt gegen Frauen und Kinder ausgerufen. Seit 1981 wird weltweit an diesen Tag mit unterschiedlichen Aktionen und Veranstaltungen öffentlich aufmerksam gemacht. Auch vom Arnstädter Rathausbalkon wehte an diesem Tag die blaue Fahne für Menschenrechte für Frauen. Am Dienstag fand zum Markttag in Arnstadt von 11 bis 12 Uhr die Aktion des Netzwerkes gegen Gewalt statt. Neben Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (pl.), Viola Worsch vom Weißen Ring, der Gleichstellungsbeauftragten Angelika Kowar nahmen auch Andrea Börmke-Nischke vom Frauen- und Familienzentrum der Lebenshilfe sowie Vertreter vom Frauenhaus der Evangelischen Stadtmission und weitere Mitglieder des Netzwerkes an der Aktion teil. Dabei wurde kostenfreies Informations- und Werbematerial zu Hilfsangeboten im Ilm-Kreis, in Thüringen und zum bundesweiten Hilfetelefon verteilt.