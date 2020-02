Bürgerliche Küche oder auch „kniende Ameisen in Aspik“

Nun geht alles ganz schnell: Das Gasthaus Zum Schwarzen Hahn in Elxleben wird am Samstag, 8. Februar, wieder eröffnet. Ab 16 Uhr sind alle Neugierigen zu Bratwurst, Getränken und auch zu manch einer kleinen Überraschung eingeladen. Der neue Wirt – Matthias Lorenz aus Bischleben – konnte damit seinen Zeitplan einhalten, obwohl er in den letzten Tagen und Wochen viel um die Ohren hatte. Mit seinen Helfern ist er bis weit in die Nächte hinein damit beschäftigt, alles herzurichten. Und da ist bis Samstag auch noch einiges zu tun.

Der Gastraum ist neu gemalert und blitzblank, die Theke ist ausgewechselt, in der Küche stehen neue Geräte, und vielleicht wird bis Samstag dann auch das kleine Ratszimmer fertig. Das ist bei Bedarf als Erweiterung des Gastraumes gedacht. Dort soll es auch eine Spielecke geben, in der die Kinder ihre gerade angefutterten Kalorien wieder loswerden können, während die Eltern noch in Ruhe beim Nachtisch sitzen, den Nachwuchs aber immer im Blick haben. Vereine können sich dort treffen oder – bei größeren Familienfeiern – das Buffet aufgebaut werden.

Die Speisekarte ist ebenfalls gedruckt, nationale Gerichte – auch gut bürgerlich genannt – sind dort genauso zu finden wie Elemente der internationalen Küche. „Gute Qualität zu vernünftigen Preisen, eine Dorfkneipe als Treffpunkt für Jung und Alt eben“, beschreibt es Lorenz. Für Sonderwünsche ist er jederzeit offen. „Wer will, der kann bei mir auch kniende Ameisen in Aspik bestellen“, sagt der 54-Jährige mit einem Lächeln auf den Lippen. Aber noch gleich nicht am Samstag, da ist erst einmal Kennenlerntag.

In Elxleben ist man jedenfalls froh, in relativ kurzer Zeit einen neuen Wirt gefunden zu haben. „Die

Kneipe im Dorf ist wichtig“, sagt Bürgermeister Klaus Böhm (CDU). Vor allem, nachdem es die Bank- und die Fleischerfiliale sowie den Getränkemarkt nicht mehr gibt. Und in der benachbarten Pension Libelle kann man die dortigen Gäste jetzt wieder zum Mittag oder Abendbrot in den Schwarzen Hahn schicken.

Ab 8. Februar gelten folgende Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr, freitags von 11 bis 23 Uhr, samstags von 17 bis 23 und sonntags von 10 bis 15 Uhr.