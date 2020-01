Bürgermeister lobt „sachbezogene Arbeit“ im Stadtrat

Arnstadt. Anfang Februar will Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) den Haushalt in den Stadtrat einbringen. Vorbehaltlich möglichst weniger – aber durchaus legitimer – Änderungswünsche der Fraktionen könnte der dann im März verabschiedet werden. „Wir brauchen den Haushalt auch dringend, um zum einen Planungssicherheit zu haben und zum anderen dann auch alle Aufträge für Investitionen auslösen zu können“, sagte er am Freitag gegenüber unserer Zeitung.

Größte Investition ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses am Obertunk. Spilling rechnet mit der Fertigstellung im ersten Halbjahr nächsten Jahres. „Zum Glück spielt ja derzeit das Wetter mit und wir können dort vor allem im Tiefbau jetzt arbeiten, das passt.“ Am Viadukt muss nichts gemacht werden, aber auch die notwendige Rechtsabbiegerspur vom Straßburgkreisel kommend in Richtung Viadukt kostet noch einmal richtig Geld. Spilling rechnet hier mit rund 300.000 bis 400.000 Euro und sagt: „Aber egal, unsere Feuerwehrleute brauchen dieses neue Gerätehaus, sie haben es sich verdient, es wird Zeit, dass sie es bekommen.“

Schlossmuseum ist große Baustelle

Eine der größten Baustellen bleibt das Schlossmuseum. Zwar sieht es derzeit laut Spilling eher nicht so aus, als ob es in die neue Stiftung Mitteldeutsche Schlösser und Gärten aufgenommen wird, der Bürgermeister will aber trotzdem dafür „alle Hebel in Bewegung setzen“. Denn alleine wäre die Stadt auf Dauer wohl überfordert. „Man fängt vorne an, arbeitet sich bis hinten durch und kann dann wieder vorne weitermachen“, so Spilling. Schafft man es nicht in die Stiftung, „dann wären wir auf Jahre hinaus, in denen uns das Schlossmuseum noch beschäftigen wird, von den relevanten Finanzströmen abgeschnitten.“ Als Nachteil würde sich jetzt erweisen, dass das Schlossmuseum nicht in der Thüringer Schlösserstiftung gelistet sei, die ja nun in die neue Stiftung überführt würde. Spilling: „Es sieht nicht gut aus, aber wir bleiben am Ball und wollen Zeichen setzen.“ Vielleicht sogar auf dem Rathaus die weiße Fahne hissen, fügt er mehr scherzhaft hinzu.

Beim Berggartenweg sei man „auf einem guten Weg, die Baumaßnahme wird dieses Jahr beendet, was ja vor allem für die Anwohner dort wichtig ist“. Ansonsten waren und sind der Zustand der Straßen ein sensibles Thema. „Man muss den Leuten aber auch mal ehrlich sagen, wann etwas geht und wann nicht, und das tun wir.“

Noch dieses Jahr will Spilling das Thema Südflügel des Prinzenhofes anpacken. Ihm schwebt da eine Art Workshop mit interessierten Arnstädtern vor, bei dem Ideen zur künftigen Nutzung gesammelt werden sollen. Nicht von oben herab entscheiden, sondern eine aktive Bürgerbeteiligung ist ihm wichtig.

Kultur, Sport und Soziales und alle Vereine und Institutionen, die sich hier in Arnstadt und den Ortsteilen engagieren, können dieses Jahr laut Spilling „mit mindestens der gleichen Förderung rechnen wie letztes Jahr.“ so jedenfalls stehe es im Haushaltsentwurf. Der Kulturbetrieb bekommt – vorausgesetzt der Stadtrat stimmt zu – sogar etwas mehr Geld, das gelteDas Arnstädter Schlossmuseum bleibt auch 2020 einer der größten Baustellen der Stadt – hier mit dem im Bau befindlichen Fahrstuhl im Hof. Für die Zukunft der Einrichtung ist es laut Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) enorm wichtig, ob sie doch noch in die Stiftung „Mitteldeutsche Schlösser und Gärten“ aufgenommen wird. dann auch für die Sanierung des Gebäudes im Tierpark, wo dringender Handlungsbedarf besteht.

Stichwort Stadtrat: Die Arbeit dort und mit den Gremien empfindet der im Juni letzten Jahres neu gewählte Bürgermeister als „menschlich angenehm, immer sachbezogen und zum Glück ohne jede persönliche und politische Polemik“. Das sei ja wohl nicht immer so gewesen. Durchweg positiv mache sich im Rathaus auch die nach jahrelanger Hängepartie Ende letzten Jahres erfolgte Besetzung der Stelle der 1. Beigeordneten mit Diana Machalett bemerkbar. „Das erleichtert die Arbeit in der Verwaltung ungemein“, so Spilling.

Spilling kündigt an, dass er ab Ende Januar auf monatlicher Tour durch die Stadt- und Ortsteile ist, los geht es am 31. Januar im Ostviertel.