„Bürgermeister vor Ort“ startet am Freitag

Am Freitag ist Startschuss der bereits bekannten Reihe „Bürgermeister vor Ort“. Arnstadts Stadtchef Frank Spilling (parteilos) beginnt am Freitag, 31. Januar, 14 Uhr, in der Dr.-Mager-Straße im Ostviertel.

Die Uhrzeit stehe zunächst erst einmal fest. Doch diese könne sich auch noch verändern, je nachdem wie viele Bürger jeweils daran teilnehmen können. Denn dem Stadtchef liegt es nach eigenen Worten am Herzen, mit den Bürgern in seiner Stadt, aber auch in den Ortsteilen ins Gespräch zu kommen. Er möchte durch sie auf Defizite, Probleme und Schwierigkeiten hingewiesen werden. Und nicht nur das. Die angesprochenen Probleme sollen angegangen und gelöst werden. Selbstverständlich, so Spilling, freue er sich auch über positive Sachen, die bereits sehr gut laufen.

Bei den monatlichen Touren werden der Bürgermeister und die entsprechenden Fachamtsleiter nach eigenem Bekunden darauf achten, dass weder die Stadt noch die Ortsteile zu kurz kommen. Es solle ausgeglichen sein und alle Bürger mitgenommen werden. Im Folgenden die Termine für das laufende Jahr:

31. Januar: Ostviertel in Arnstadt

28. Februar: Ortsteil Kettmannshausen, Neuroda, Reinsfeld, Schmerfeld und Wipfra

27. März: Westviertel in Arnstadt

24. April: Ortsteil Ettischleben, Hausen, Marlishausen

29. Mai: Bahnhof in Arnstadt

26. Juni: Ortsteil Branchewinda, Dannheim, Görbitzhausen, Roda

24. Juli: Innenstadt von Arnstadt

28. August: Angelhausen/Oberndorf

25. September: Rabenhold

30. Oktober: Siegelbach, Dosdorf, Espenfeld

27. November: Rudisleben

Es könne noch zu kurzfristigen Änderungen kommen, sagte Frank Spilling. Doch diese würden den Bürgern rechtzeitig mitgeteilt, sodass sie Bescheid wissen.