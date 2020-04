Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bundespolitiker öffnet sein Ilmenauer Bürgerbüro wieder

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Marcus Bühl öffnet am Montag, 27. April, nach coronabedingter Pause wieder sein Bürgerbüro in Ilmenau. Er und seine Mitarbeiter seien Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in der Zeit von 11 bis 19 Uhr vor Ort, besagt eine Mitteilung, die Bühls Wahlkreismitarbeiterin versandte. Montag und Freitag seien Termine nach vorheriger Vereinbarung möglich.

Da weiterhin strenge Hygieneregeln gelten, werde um eine telefonische Anmeldung unter 03677/811 94 95 gebeten.