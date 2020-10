Bundesumweltministerin dämpft Hoffnung beim Wolfabschuss

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat Hoffnungen auf eine sichere Rechtsgrundlage beim Abschuss von Wölfen gedämpft. In einem der Redaktion vorliegenden Antwortschreiben an Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) betont Schulze, dass dies immer Einzelfallentscheidungen sein müssten, die sich an der strengen Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs zu orientieren hätten.

Verstößt das Naturschutzgesetz gegen EU-Richtlinien?

Zugleich verweist die SPD-Politikerin darauf, dass derzeit ein Pilotverfahren gegen die Bundesrepublik laufe, in dem die EU-Kommission prüfe, ob vorgenommene Änderungen am Naturschutzgesetz gegen EU-Richtlinien verstoßen. Es gelte daher, die Rechtmäßigkeit der erfolgten Änderungen zu belegen und „nicht mit weiteren Verschärfungen“ die erreichten Änderungen zu überarbeiten, heißt es in dem Schreiben.

Gemeinsam mit den Ländern sollten aber Hinweise zum Vollzug des Naturschutzgesetzes formuliert werden, um mehr Rechtssicherheit beim Umgang mit dem Wolf zu schaffen, kündigt Svenja Schulze an. Im Februar hatte der Bundesrat mit Änderungen im Naturschutzgesetz den Abschuss der streng geschützten Wölfe erleichtert. Für jeden Abschuss muss aber eine Genehmigung vorliegen.

Verhandlung ist für Mitte Januar 2021 vor dem Verwaltungsgericht Gera geplant

In Thüringen kippten zwei Gerichte im Eilverfahren vorerst die Abschussgenehmigung für die Ohrdrufer Wölfin durch das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBM). Die Verhandlung im Hauptsacheverfahren ist für Mitte Januar 2021 vor dem Verwaltungsgericht Gera geplant.

Ministerin Siegesmund forderte Anfang September in ihrem Brief an die Bundesministerin eine Ausnahme im Naturschutzgesetz, um eine sichere Rechtsgrundlage für den Abschuss von eigentlich geschützten Wölfen zu haben. Sie begründete ihre Forderung unter anderem damit, dass es auch darum gehe, Akzeptanz für den Wolf in der Bevölkerung zu schaffen.

In Einzelfällen sollte ein Abschuss erlaubt sein

Siegesmund bezieht sich in ihrem Schreiben ausdrücklich auf die Ohrdrufer Wölfin, die es trotz besonders wirkungsvoller Schutzzäune wiederholt geschafft habe, Ziegen oder Schafe aus Herden reißen. Bei derartigen Einzelfällen, wenn es Wölfe beispielsweise gelernt hätten, die Schutzmaßnahmen zu überwinden, sollte ein Abschuss erlaubt werden, so die Thüringer Forderung.

