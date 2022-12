Bunte Fenster in der Adventszeit

Arnstadt. Die Arnstädter halten an ihrer langen Tradition fest und locken damit Gäste in die Innenstadt.

Die Adventszeit hat begonnen. Nun steht nicht nur der zweite Advent vor der Tür, auch die Türchen des Weihnachtskalenders dürfen seit Donnerstag geöffnet werden. Dabei strahlen die Augen von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen. Während sich der Nachwuchs über Spielzeug und Schokolade freut, entdecken die Arnstädter ihre Innenstadt und die Händler ganz neu.

Denn es ist bereits eine gute Tradition, dass die Kreisstadt in der Vorweihnachtszeit 24 Adventsfenster präsentiert und diese auch am entsprechendem Tag öffnet. Es sei natürlich viel Arbeit, sagt Alexandra Lehmann von der Stadtverwaltung. Doch dadurch entstehe ein enger Kontakt zu Händlern, sodass auch immer wieder neue Partner gewonnen werden können. In diesem Jahr können auch zwei neue Geschäfte präsentiert werden: „Beauty und Fragrance“ sowie „noir et blanc Events“. Es gibt in diesem Rahmen aber auch Konzerte und Ausstellungen. Auch die Kleinsten leisten für die Adventsfenster einen Beitrag: Die städtischen Kindergärten bilden selbst ein Fenster oder gestalten eines für Dritte. „Eine schöne und willkommene Aktion“, lobt Lehmann.

Die Adventsfenster sollen nicht nur eine schöne Einstimmung für die Vorweihnachtszeit sein. Es gehe auch darum, die Arnstädter in die Innenstadt zu locken, um diese zu beleben. Die Gewerbetreibenden, Projekte und Museen stehen im Fokus. Die Öffnung der Fenster ist mit einem gemütlichen Beisammensein verbunden. Den Auftakt hat das „StrumpfKafé“ gemacht. Inhaberin ist Ute Engelbrecht-Lauer. Für die Gäste gab es Glühwein und im Laden spielte weihnachtliche Blasmusik.