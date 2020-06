Bunter Zaun in Stadtilm erinnert an schwierige Zeit

Bunt, kreativ und voller Fantasie ist der neue Zaun. Stolz blicken die Steppkes auf ihr Werk. Denn es ihr ganz persönlicher Zaun, der die Stadtilmer Awo-Kindertagesstätte Regenbogen ziert.

Hinter Eltern, Kindern und Erziehern liegt eine anstrengende Zeit. Während zu Hause der Nachwuchs betreut werden muss, sanieren, renovieren und reinigen die Erzieher die Einrichtung. Sie bringen neue Farbe an die Wände, gestalten die Gruppenräume neu und nehmen sich den Außenbereich vor.

Und in dem Zusammenhang entsteht das Projekt „Corona-Zaun“. Es soll eine Erinnerung an eine Zeit sein, die es bisher noch nicht gegeben hat und für alle schwierig ist. Gleichzeitig soll der Zaun Mut und Hoffnung schenken. Die Familien besorgen sich eine Zaunlatte und gestalten sie mit dem Spross nach eigener Kreativität und Fantasie. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und nicht nur die Kinder erfreuen sich nun an der bunten Abgrenzung, sagt Erzieherin Peggy Grebhan, die für das Projekt verantwortlich ist.

Außenbereich wird weiter gestaltet

Erzieher Martin Engler und Hausmeister Sven Geisler nehmen sich dem bunten Treiben an und setzen Betonkanten, damit der neue Zaun auch abgesichert ist. Über 50 Holzlatten bringen die Männer schrittweise an. „Denn einen richtigen Tag der Wiedereröffnung haben wir leider nicht gehabt“, so Grebhan. Sie bedankt sich auch auf diesem Weg noch einmal bei den Kindern und Eltern, die viel Zeit und Engagement in die Gestaltung investiert haben.

Während nun der Innenraum im neuen Glanz erstrahlt und das Gelände endgültig eingezäunt ist, gehen die Arbeiten im Außenbereich weiter. Rund um den Sandkasten werden neuen Sitzbänke errichtet und ein Sonnensegel aufgestellt. Zudem beseitigen die Erzieher weitere Gefahrenquellen für ihre Sprösslinge. Sie machen das mit Herzblut und Engagement, ebenso wie die Kleinen, als sie ihren Corona-Zaun gestaltet haben.