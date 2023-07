Buntes Familienprogramm am Forsthaus Willrode

Willrode. Country-Konzert und Kindertheater locken Jung und Alt beim offenen Forsthaussonntag am 30. Juli zum Forsthaus Willrode.

Zum offenen Forsthaussonntag am 30. Juli am Forsthaus Willrode gibt es von 10 bis 17 Uhr so einiges für Besucher zu entdecken. 11 Uhr wird zum Open Air-Theater „Sterntaler“ in einem kleinen Waldstück nahe des Forsthauses eingeladen. Tickets können vor Ort erworben werden. Großes Highlight ist um 15 Uhr ein Country-Konzert mit „Vespertilio“ im Innenhof des Forsthauses. Der Eintritt ist frei. Zudem gibt es Wildspezialitäten vom Grill und vieles mehr.