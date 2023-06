Bei den heißen Temperaturen schmeckt den Kattas die kühle Melone. Diese können beim Tierparkfest in Arnstadt ebenfalls wieder betrachtet werden.

Buntes Tierparkfest und kurvenreiches Radrennen in Arnstadt

Arnstadt. Karussell und Ponyreiten versus Jonastaler Challenge: Anfang Juli gibt es in Arnstadt gleich zwei besondere Veranstaltungen.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Während der Arnstädter Tierpark „Fasanerie“ schon auf Hochglanz gereinigt und der tierische Nachwuchs allmählich an Gäste gewöhnt wird, laufen bei Heiko Herzer die Vorbereitungen auf Hochtouren. Neben dem traditionellen Tierparkfest wird es Anfang Juli auch erstmals die Jonastaler Challenge geben.

Jörg Neumann, Werkleiter der Arnstädter Kulturbetriebe, erzählt, dass in diesem Jahr das Tierparkfest einen runden Geburtstag feiert: Es wird bereits zum 40. Mal veranstaltet. Das Programm werde sich dennoch an den Attraktionen der vergangenen Jahre orientieren. Für die Kinder warten Hüpfburgenland, Karussell, Ballonmodellage, Schmink-Theater, Elefanten-Ringwurf und Ponyreiten. Stöbern, Schauen und Probieren können Groß und Klein bei verschiedenen Händlern und Schaustellern. Natürlich ist auch für ausreichend Kulinarik gesorgt: von Grillware vom Rost über Zuckerwatte bis hin zu Eis und Crêpes.

Natürlich können die Gäste auch die Tiere anschauen und teilweise streicheln. Derzeit gibt es auch Nachwuchs: Anfang der Woche hat ein Damwild-Kalb das Licht der Welt erblickt. Derzeit wird das Jungtier langsam an Besucher gewöhnt, damit es beim Tierparkfest ebenfalls angeschaut werden kann. Obwohl den Kulturbetrieben die Organisation obliegt, erhalten sie Unterstützung von der Werkstatt am Kesselbrunn und durch das „Johannes-Falk-Projekt“ – beide vom Arnstädter Marienstift, denen Neumann herzlich dankt.

Das Tierparkfest wird am Sonntag, 2. Juli, von 10 bis 18 Uhr, in der Fasanerie gefeiert. Die Zufahrt über die Kirschallee wird von 8 bis 18 Uhr voll gesperrt. Wer mit dem Auto anreist, der kann kostenfrei auf dem Wollmarkt-Parkplatz parken und ebenfalls kostenfrei mit einem Shuttle zum Tierpark fahren. Der Transport beginnt 9.30 Uhr.

140 Richtungswechsel auf knapp 25 Kilometern

Ebenfalls am 2. Juli wird es erstmals die Jonastaler Challenge geben. Den Radverkehrsbeauftragten und Hobbyradfahrer Heiko Herzer schwebt ein solches Projekt schon länger vor. In diesem Jahr kann er es endlich umsetzen. Mit an Bord hat er die ehemaligen Radprofis Marcel Kittel (14-facher Tour de France Etappensieger) und Thomas Ziegler (Team Gerolsteiner 2004/2005 und Team T-Mobile 2006/2007) sowie den ausrichtenden Verein RSV Adler Arnstadt. Während Kittel Pate und Schirmherr der Veranstaltung ist, übernimmt Ziegler die Aufgabe des sportlichen Leiters.

Marcel Kittel ist Pate und Schirmherr der Jonastaler Challenge. Foto: René RödeR

Herzer erzählt, dass bereits 75 Anmeldungen eingegangen sind. Interessierte Radsportler können sich noch bis Sonntag, 25. Juni, anmelden. Wünschenswert seien um die 100 Teilnehmer, ideal seien 150, sagt der Abteilungsleiter Jugend und Sport der Stadt Arnstadt. Denn es sei ein enormer Aufwand, die Veranstaltung zu organisieren. Die Strecke führt 12,4 Kilometer leicht ansteigend vom Verkehrserziehungszentrum Arnstadt, auf einer kurvenreichen Straße bis zum Ortseingang Crawinkel. Dort befindet sich die Wende und es geht wieder zurück Richtung Ziel in Arnstadt. Insgesamt beinhaltet der Kurs knapp 140 Richtungswechsel. Neben dem Rennen für Erwachsene wird es auch ein Rennen für Nachwuchsklassen über 8,8 Kilometer geben.

Die Jonastaler Challenge beginnt für die Kleinen um 9 Uhr, die Erwachsenen gehen 11 Uhr an den Start.