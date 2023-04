Buntes Treiben und blumiger Duft auf dem Arnstädter Markt

Das Wetter hat gepasst zum Frühjahrs- und Pflanzenmarkt am Samstag auf dem Marktplatz in Arnstadt.

Arnstadt. Beet und Balkon, Stauden, Gehölze, Kräuter, Obst und Gemüse – der Frühjahrs- und Pflanzenmarkt bot alles, was das Herz begehrt.

Das Wetter hat gepasst zum Frühjahrs- und Pflanzenmarkt am Samstag in Arnstadt. Es herrschte Sonnenschein, es war warm und rundherum bunt, wuselig und dennoch entspannt auf dem Marktplatz.

Frühjahrspflanzen für Beet und Balkon, Stauden, Gehölze, Kräuter, Obst und Gemüse, aber auch Bücher, Selbstgestricktes, Honig und frischer Spargel verlockten zum Kauf. Mit der Gärtnerei Ellerich aus Heyerode, die an ihren Stand 1000 Frühjahrspflanzen mitgebracht hatte, war ein Stammgast vertreten, der aber diesmal wegen der aufgebauten Bühne seinen Stammplatz nicht belegen konnte.

Daniel Ellerich, der Chef persönlich, kassierte die Kundschaft ab, die sich schon am Morgen in eine lange Schlange einreihte. Er bewirtschaftet im Südeichsfeld mit seinen Mitarbeitern 3500 Quadratmeter in 17 Gewächshäusern.

Eine Verkäuferin aus Erfurt bot ihre Ware ganz allein an und wünschte sich Rollschuhe. Gerade hatte eine Frau statt weißer Kohlrabi-Pflanzen Wirsing erwischt. Sie konnte ihr sofort helfen. Das fleißige Lieschen galt an diesem Tag nicht nur für eine Pflanzenart, sondern auch für die Händler rundherum.