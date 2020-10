Burgruine Liebenstein: Altes Gemäuer, junges Leben

Majestätisch thront sie über den Dächern. Sie ist das Wahrzeichen von Liebenstein: die Burgruine Liebenstein. Vielen Sagen und Legenden ranken sich um das Gemäuer aus dem 13. Jahrhundert. Erbaut wurde die Anlage von den Grafen von Schwarzburg, die von dort aus die Handelsstraße hinauf zu den Pässen des Thüringer Waldes bewachten. Heute ist die einstige Festung eine Burgruine, die für jedermann zugänglich und für Feiern gebucht werden kann. Sie liegt in der Hand des Freistaates Thüringen unter Verwaltung der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten.

Die Burgruine hat für die Liebensteiner eine besondere Bedeutung. Besonders die Männer würden sich im Burgverein engagieren, erzählt Antje Hübner, die ebenfalls im Verein tätig ist. Vor etwa drei Jahren hätte es einen Generationenwechsel gegeben, sodass nun vorrangig Männer beziehungsweise Väter zwischen 30 und 40 Jahren aktiv sind. „Das zeigt sich auch in einem großen Projekt unterhalb der Festung, denn dort ist vor geraumer Zeit ein großer Spielplatz entstanden.“ Und dieser werde durch die Sprösslinge sehr gut genutzt. Obgleich die Burgruine selbst Groß und Klein anzieht. „Die Burg ist ein beliebtes Wanderziel für Grundschulen und Kindergärten aus der Umgebung.“ Denn es gebe gleich drei Wanderwege, um die Ruine zu erklimmen.

Das ist der Blick in den Innenhof der Burg, der Raum für gesellige Treffen bietet. Foto: Antje Hübner

Lokalität für gemütliches Beisammensein

Im Inneren gibt es eine kleine Tribüne, die für Auftritte genutzt wird. Im Keller stehen ein Ofen und eine Bar und im Außenbereich ist ein ehemaliger Campingwagen zur Toilette umgebaut, erzählt die Liebensteinerin. Erst kürzlich sei die Lokalität für die Konfirmation genutzt worden. „Es war ein wunderschönes Ambiente.“ Auch zum Männertag wird die Ruine durch den Verein genutzt, um gemütlich und in mittelalterlichen Gewändern zusammenzusitzen. „Die Schausteller von Mittelaltermärkten gönnen sich auf der Burgruine Liebenstein auch immer mal eine Auszeit und verbringen einige Tage dort oben“, erzählt Antje Hübner.

Auch ihr Sohn Toni Hübner scheint beeindruckt von der Ruine. Denn er kennt sich gut mit der Geschichte der Ruine aus. Die Burg erbaute der Graf Schwarzburg-Käfernburg 1270, wobei sie 1282 erstmal urkundlich erwähnt wurde. Sie weist viele Parallelen und Ähnlichkeiten mit der rund 25 Kilometer entfernten Burgruine Ehrenstein, schreibt die Schlösserstiftung. Dazu erklärt er, dass sie aus Kalkstein erbaut wurde, Runde Ecke hat und über eine doppelwandige Mauer verfügt. Dadurch sei es schier unmöglich gewesen, die Burg zu zerstören.

Die heutige Ruine bestand einst aus einer Ober- und Unterburg sowie dem dazugehörigen Wirtschaftshof, der im Tal liegt und aus dem sich später der Ort Liebenstein entwickelte. Die Wehrburg diente dem Schutz der wichtigen Handelsstraße, die hinauf zu den Pässen des Thüringer Waldes führt. „Ab 1434 ist die Burg Liebenstein für 400 Jahre im Besitz der Herren von Witzleben. Die neuen Besitzer lassen die wehrhafte Burg Mitte des 16. Jahrhunderts in ein Wohnschloss umbauen. Doch bereits ab dem 17. Jahrhundert beginn die Anlage zusehends zu verfallen“, so die Schlösserstiftung. Während die Burg vom 1830 bis 1859 Sitz des Justizamtes aus den Gerichten Elgersburg und Liebenstein war, wurden 1867 die Nebengebäude abgetragen. „Aus der Wehrburg wurde eine Kunstburg“, bringt es Toni Hübner auf den Punkt.

Kreativ: Dieser Campingwagen ist als Toilette umgebaut worden. Foto: Antje Hübner

Burg gehört seit 1996 zur Schlösserstiftung

Auch noch heute ist ihre kompakte Form deutlich zu erkennen. Sie ist von einem 17 Meter breiten und 12 Meter tiefen Halsgraben umgeben. „Der erhaltene Kernbau der Burg setzt sich aus dem dreigeschossigen Wohnbau und dem rund 28 Meter hohen Turm zusammen“, heißt es seitens der Schlösserstiftung. Sprecher Franz Nagel bestätigt, dass die Burg in einem „guten Zustand“ und die Stiftung „zufrieden“ sei.

Die Burgruine wurde 1996 an die Stiftung übergeben und kurze Zeit später, von 1997 bis 1999 saniert. Der Sprecher erklärt, dass Kommunen Objekte abgeben, weil sie „oft nicht in der Lage sind, solche großen denkmalpflegerischen Gebäude zu erhalten.“ Denn es gehe nicht nur um die tägliche Pflege, sondern auch darum, dass das Wasser richtig abfließe, was meist die Hauptschadensquelle sei, oder die Sicherung von Mauern. Ansonsten drohe nämlich die Sperrung der Objekte, so Nagel. Deshalb brauche es meist schnelle Unterstützung, auch finanziell und das sei für Kommunen nicht immer umsetzbar.

Doch die noch immer prächtige Burgruine Liebenstein ist und bleibt ein Magnet für Jung und Alt, Groß und Klein. Besonders in jenen Tagen, wenn sich die Blätter färben und die Sonne das Gemäuer in ein herrliches Licht taucht.

Führungen sind auf Anfrage möglich, Kontakt: Burgverein Liebenstein/Thüringen, Burgweg 6, 99330 Landgemeinde Geratal OT Liebenstein