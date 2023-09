Busfahrt für einen Euro im Ilm-Kreis und darüber hinaus

Mit der Linie 350 und einer Tageskarte für einen Euro geht es am 5. Oktober zum Beispiel von Arnstadt aus preiswert in die Landeshauptstadt.

Ilm-Kreis. Der Aktionstag am 5. Oktober will Leistungsfähigkeit der Regionalbus-Unternehmen untermauern.

Einer guten Tradition folgend wird am ersten Donnerstag in den jetzt beginnenden Oktoberferien wieder der „Ein-Euro-Tag“ durch Thüringer Regionalbus-Unternehmen angeboten.

„Linienbusse bilden das Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs in Thüringen. Am Ein-Euro-Tag können sich alle davon überzeugen – zu einem sehr günstigen Fahrpreis. Ob im Stadt- oder im Regionalverkehr, ob nur mal ,um die Ecke’ fahren oder ,übers Land’ – der Fahrpreis beträgt am 5. Oktober bei den beteiligten Busunternehmen einheitlich einen Euro“, erklärt Tilmann Wagenknecht, Geschäftsführer des Vereins Bus und Bahn Thüringen, einen Zusammenschluss dafür von 15 Unternehmen und Institutionen.

Dabei können nicht nur die Busse der IOV Omnibusverkehr Ilmenau im Ilm-Kreis, sondern auch die Busse der Städtischen Nahverkehrsgesellschaft Suhl/Zella-Mehlis und die der Verwaltungsgesellschaft des ÖPNV Sömmerda für Tagesausflüge auch über den Ilm-Kreis hinaus genutzt werden.

Das Ein-Euro-Ticket löst man direkt beim Einstieg in den Bus beim Fahrer. Es gilt als Tagesticket. Reguläre Fahrscheine und Zeitkarten behalten an diesem Tag selbstverständlich ihre Gültigkeit, so Wagenknecht weiter.