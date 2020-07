Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bushäuschen am Dörrberg wird noch fachmännisch verfüllt

Der im Vorjahr begonnene barrierefreie Ausbau und die komplette Neugestaltung der Buswendeschleife am Dörrberg in der Waldstraße ist abgeschlossen. Auch die zahlreichen Wertstoffbehälter haben hier einen neuen Platz gefunden. Für die stürmischen Zeiten mit Wind, Regen und Schnee wurde an der Buswendeschleife auch ein Wartehäuschen in Fachwerkbauweise errichtet. Nun müssen nur noch die Zwischenräume fachmännisch verfüllt werden, und dann kann dieser Buswendeplatz offiziell freigegeben werden.