Busse überholen sich in der Fußgängerzone

Ein Bus der Regionallinie überholt einen an seiner Haltestelle stehenden Stadtbus Neben einem Bus drängelt sich ein Auto vorbei. Die Fußgängerzone am Bustreff ist mit den Ausnahmetatbeständen beschildert.

Einer der großen Umstiegspunkte im öffentlichen Busverkehr für den Ilm-Kreis ist in Arnstadt neben dem Busbahnhof und dem Gewerbegebiet Erfurter Kreuz der Bustreff an der Sparkasse An der Weiße.

Dieser Bereich in Stadtmitte ist 1996 als Fußgängerzone eingerichtet worden, wobei auch Radfahrer, Grundstücksbesitzer, Lieferverkehr und besagter Linienverkehr laut Beschilderung den Bereich benutzen dürfen. Aber nicht nur das sorgt zu bestimmten Zeiten für sehr viel Verkehr auf relativ wenig Platz. Zudem dürfen Busse der Regionallinien stehende Busse der Stadtlinien überholen, um an ihre Haltestellen zu gelangen, die sich in Höhe der Sparkasse befinden. Das geschieht dann sowohl über den Radstreifen als auch über den Fußweg und führt direkt an zwei Geschäften vorbei.

So kann es passieren, dass einem als Fußgänger nichtsahnend plötzlich ein Bus auf dem Fußweg entgegen kommt. Sarah Höring, Betriebsleiterin Fahrdienst bei der IOV Omnibusverkehr GmbH, deren Fahrer die Haltestellen bedienen, verweist darauf, dass man die baulichen Voraussetzungen so von der Stadt Arnstadt übernommen habe. An diesem Umstiegsknoten finden Fahrgastwechsel statt, die notwendig und rechtlich legitim seien. Die Busfahrer hätten eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen, das erfordere besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt, gelte aber auch auf der anderen Seite für Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer. Solange wie der IOV für den öffentlichen Personenverkehr zuständig ist, habe es in den anderthalb Jahren keine Beschwerden an den IOV oder Unfälle gegeben, sagte Höring auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Umgestaltung des Bustreffs war und ist ein Kompromiss zwischen notwendiger und gewünschter Funktion und dem vorhandenen Platzangebot, findet die Stadtverwaltung Arnstadt. Derzeit seien keine baulichen Veränderungen vorgesehen. Die Verkehrsregelung "Fußgängerbereich" wurde 1996 für den Bustreff gewählt, um klar zu stellen, dass Fußgänger hier den absoluten Vorrang haben.Die Nutzung des Bustreffs als Fußgängerzone durch andere Verkehrsarten ist allerdings durch entsprechende Zusatzzeichen kenntlich gemacht und erlaubt.

Fußgänger dürfen und können sich auf den gesamten Flächen der Fußgängerzone bewegen und damit auch auf dem Angebotsstreifen für Radfahrer.

Der Angebotsstreifen für Radfahrer sei angelegt worden, damit dem Radverkehr die Fahrtrichtung angezeigt wird und der Radverkehr gebündelt werden kann. Hinsichtlich des zugelassenen Busverkehrs seien in der zugrundeliegenden Straßenplanung die zulässigen Fahrzeugbreiten und Mindestabstände berücksichtigt worden.

Die Auswertung zum Unfallgeschehen im Bereich des Bustreffs sowie in den angrenzenden Bereichen der Erfurter Straße und der Turnvater-Jahn-Straße, die von der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau zur Verfügung gestellt wurde, habe ergeben, dass es dort seit 1. Januar 2018 bis heute insgesamt sieben polizeilich erfasste Unfälle gab. Nur auf den Bustreff bezogen waren in die Unfälle in drei Jahren ein Radfahrer und ein Fußgänger involviert.

Von brenzligen Situationen steht freilich nichts im Polizeibericht. Es kommt laut Augenzeugen vor, dass ältere Personen, die auch gehbehindert sind, vor dem Verkehr am Bustreff gewarnt werden müssen. Beschwerden erreichten die Stadtverwaltung über rücksichtslose Radfahrer oder verbotswidrig in den Bustreff einfahrende bzw. diesen als Abkürzung nutzende Pkws. Der Fußgängerverkehr darf weder gefährdet noch behindert werden, weshalb nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf. Wenn erforderlich, muss der Fahrverkehr warten.

Problematisch ist aus Sicht der Stadtverwaltung dabei weniger der zugelassene Verkehr, sondern vielmehr der den Bustreff illegal befahrende Kfz-Verkehr.

Aus diesem Grund sei das Ordnungsamt der Stadt im Bereich des Bustreffs regelmäßig zur Kontrolle des ruhenden Verkehrs unterwegs. Zur Kontrolle des fließenden Verkehrs gäbe es regelmäßig Abstimmungsrunden mit der Polizei.