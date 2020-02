Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

CDU-Kreistagsmitglied Sebastian Köhler: „Adenauer würde sich im Grab herum drehen“

Die Gespräche der Abgeordneten gingen am Freitag bis spät in die Nacht. Nun steht das Ergebnis fest: Rot-Rot-Grün will für ein Jahr mithilfe der CDU in Thüringen regieren.

„Adenauer würde sich im Grab herum drehen“, kommentiert CDU-Kreistagsmitglied Sebastian Köhler den „Kompromiss“, wie er ihn nennt. Denn diesen hätte es „bereits vor dem ganzen Chaos geben können.“ Mike Mohring sei für diesen Vorschlag, „mit den Linken zusammenzuarbeiten, durch die Bundespartei abgestraft worden und hat alle Ämter verloren.“ Köhler, der auch Vorsitzender des Arnstädter Ortsverbandes ist, befürchtet, dass seine Partei sich nun verrät. „Es ist dem Wähler sehr schwer zu erklären.“ Dass in seinen Augen einzig Gute: Die Christdemokraten könnten inhaltlich nun einige Punkte durchdrücken. Dazu zählten ein Sicherungspaket für die Thüringer Kommunen, ein Schulfriede, der unter anderem die Stärkung der Thüringer Regelschulen ermögliche, die Aufarbeitung des DDR-Unrechts durch politische Bildung und die Stärkung der Gedenkstätten sowie ein Stärkungspaket für den Ländlichen Raum. Das schreibt auch der stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende des Ilm-Kreises, Andreas Bühl, der bei den Verhandlungen dabei war. „Schaden ist jetzt noch größer“ Nun sei es plötzlich möglich, inhaltlich zusammenzuarbeiten. „Aber warum ging das nicht vorher?“ Es seien Befindlichkeiten gewesen, weil Bodo Ramelow nicht zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, so Köhler. „Um ihn geht es primär auch nicht, er ist ein bürgerlicher Linker. Vielmehr geht es um die zweite Reihe in seiner Partei, die den Verfassungsschutz abschaffen will und Polizei grundsätzlich als verdächtig hinstellt.“ „Die Angebote, die ein im Landtag gewählter MP Kemmerich machte, wurden strikt abgelehnt, aus persönlichen Befindlichkeiten“, so Köhler. An der Stelle hätte „die Mitte zusammenarbeiten und inhaltliche Schnittmengen finden können.“ Und auf diese Art und Weise hätten „wir die AfD inhaltlich stellen können.“ Denn das sei besser, als „25 Prozent der Wähler einfach zu ignorieren.“ Denn das Ziel der Mitte sei es doch, Wählerstimmen von der AfD zurückzugewinnen. „Der Schaden ist jetzt noch größer“, resümiert Sebastian Köhler. Am Dienstag, 25. Februar, 18.30 Uhr, findet ein CDU-Stammtisch in der Brauerei in Arnstadt statt, zu dem auch Andreas Bühl anwesend sein und über die Verhandlungen berichten wird.