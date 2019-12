Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Celina ist die beste Vorleserin des Gymnasiums

Vier sechste Klassen gibt es derzeit am Melissantes-Gymnasium in Arnstadt. In den letzten Wochen ermittelte sie die besten Vorleser. Die Erst- und Zweitplatzierten traten am Donnerstag in der Stadtbibliothek miteinander in den Wettstreit. Sie lasen vor einer Jury, bestehend aus zwei Pädagoginnen und drei Zehntklässlern, einen selbst ausgesuchten und einen ihnen unbekannten Text vor. Celina Grimm (vorne links) ging daraus als Siegerin hervor, Ilva Vanaga (rechts daneben) wurde Zweite. Celina nimmt nun am Vorlesewettbewerb des Ilm-Kreises teil.