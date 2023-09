Charity-Nachmittag im Theater Arnstadt

Arnstadt. Es gibt noch wenige Karten für die Veranstaltung am 24. September.

Der Rotary Club Arnstadt, der Rotary Club Ilmenau und der Erfurter Rotary Club laden gemeinsam am Sonntag, 24. September, ab 15 Uhr zu einem Charity-Nachmittag in das Theater im Schlossgarten in Arnstadt ein.

Die drei Rotary Clubs der Region haben einen bunten Nachmittag für die ganze Familie in rotarischer Gesellschaft vorbereitet, informiert Horst Sproßmann, Pressesprecher des RC Arnstadt. Neben guten Gesprächen, Musik in allen Räumen, dem Kabarettisten Matthias Machwerk, Kaffee, Kuchen und Snacks wird auch über das rotarische Projekt „Schlaganfall-Helferkurs“ informiert, dem der Erlös der Veranstaltung zugutekommt.

Letzte Kartenbestellungen sind für 39 Euro pro Person seien noch kurzfristig unter der E-Mail: charity@rotary-erfurt-gloriosa.de möglich, so Sproßmann weiter.

Übrigens: Eine Anmeldung zum nächsten fünftägigen Schlaganfall-Helferkurs (11., 12., 18., 19. und 25. November 2023) ist unter der Telefonnummer: 03677 / 46990 auch noch möglich. Nach Schlaganfällen benötigen Betroffene und Angehörige individuelle Unterstützung im Alltag.

Die Ausbildung zum Schlaganfall-Helfer umfasst 40 Unterrichtseinheiten.