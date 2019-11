Emotional war am Mittwochabend der Abschied von Diana Machalett. Fast 13 Jahre lang war sie die Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg. Nun stellt sie sich neuen beruflichen Aufgaben: Ab Montag sitzt sie im Arnstädter Rathaus – als Beigeordnete.

Emotionaler Abschied

Auf die neuen Aufgaben freut sie sich einerseits. Andererseits fällt ihr der Abschied aber nicht leicht, räumte sie in der letzten unter ihrer Führung stattfindenden VG-Versammlung ein. Vor 13 Jahren, als sie sich als Verwaltungschefin bewarb, rechnete sie nicht damit, das Rennen tatsächlich zu machen: „Und dann saß ich auf einmal hier in Kirchheim.“ Der Job war spannend, die Dörfer entwickelten sich sehr gut, so ihre Bilanz.

Bei den Abschiedsworten, die Elxlebens Bürgermeister Klaus Böhm (CDU) im Namen der anderen Bürgermeister an sie richtete, rollten einige Tränen der Rührung. Wenig später lachte Machalett aber schon wieder herzhaft, als ihr Ellebens Bürgermeister Rudolf Neubig (parteilos) in Anspielung auf den Spitznamen, den die sieben Dörfer wegen ihres Widerstands gegen die Gebietsreform erhalten haben, die CD „Die sieben Zwerge“ überreichte.

Drastische Mieterhöhung

Noch bis Freitag ist Diana Machalett im Dienst. Und hat bis dahin auch noch gut zu tun. Denn die VG-Versammlung gab nicht nur die Ausschreibung für den neuen VG-Vorsitz in Auftrag. Auch soll der Verwaltungssitz an den Flugplatz in Alkersleben verlegt werden, da Kirchheim, wo die Verwaltung derzeit sitzt, nicht mehr zur Verwaltungsgemeinschaft gehört.

Widerspruch geplant

Die Verlegung des Sitzes ab 2022 drängt umso mehr, da das Amt Wachsenburg kürzlich in einem Schreiben angekündigt hat, die Miete für das Objekt in Kirchheim kräftig anheben zu wollen – von derzeit 18.000 Euro im Jahr auf über 30.000 Euro ab Januar. Dagegen will die VG Widerspruch einlegen, denn investiert wurde in das Gebäude seit Jahren nicht.

Der neue Mietvertrag wird noch von der Kommunalaufsicht geprüft. Dann soll der Vertrag für das Haus in Kirchheim fristgemäß zu Ende 2021 gekündigt werden.