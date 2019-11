In ihren Balladen kam die klare Stimme von Christine Rommel besonders gut zur Geltung. Zwischen den Titeln wurde immer wieder Schokolade unter den Konzertbesuchern im Theater im Schlossgarten verteilt. Elf „Schokoladenmädchen“ waren dort im Einsatz.

Christina Rommeln gibt Schokoladenkonzert in Arnstadt

„So süß, so zart, zu widerstehen ist einfach hart… ich steh‘ auf Schokolade“, heißt es in Christina Rommels Schoko-Hit. Mit ihrem Schokolade-Konzert im Theater im Schlossgarten bot die Thüringerin am Freitag nicht nur ein Hör-, sondern auch ein Geschmackserlebnis.