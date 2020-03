Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Container für mehr Kindergartenplätze

Die Kapazität der Kindertagesstätte in Elleben ist erschöpft, die Planungen für eine neue Einrichtung in Riechheim sind erst im Anfangsstadium. Der Bedarf steigt, wie die Anmeldungen zeigen und wie es der weitere Zuzug junger Familien erwarten lässt. In Elleben werden derzeit 53 Kinder betreut, für drei Plätze besteht nur eine Ausnahmegenehmigung.

Hier will der Gemeinderat jetzt Abhilfe schaffen, und zwar mit dem Kauf einer ehemaligen Baubüroanlage in Containerbauweise. Die Hälfte der 28 Container könnte auf der Wiese neben dem Kindergarten errichtet werden, das wären dann zwei weitere Gruppenräume mit Garderobe, Küche, Toilette und Sozialraum. Die andere Hälfte soll laut Rudolf Neubig, dem Chef der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg, auf dem Flugplatz Alkersleben aufgestellt werden. Dort haben unter anderem bereits die Falschschirmspringer aus Erfurt Interesse angemeldet, sie zu beziehen. Für die Module für den Kindergarten stellt jetzt die Gemeinde Elleben den Bauantrag, für die auf dem Flugplatz muss laut Neubig noch geklärt werden, ob dies die VG tut oder die beiden Gemeinden der Flugplatzgesellschaft – also Alkersleben und Osthausen-Wülfershausen. Im Ellebener Gemeinderat sprach man sich Dienstagabend für den Kauf aus, allerdings nur, wenn die Kosten für die nur kurzfristig zur Verfügung stehenden Container von rund 26.600 Euro zwischen Gemeinde und VG geteilt werden. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme am Kindergarten belaufen sich auf rund 50.000 Euro, inklusive Abbau der Container, Transport und Wiederaufbau. Zuvor wurde Rudolf Neubig im Gemeinderat als Bürgermeister Ellebens verabschiedet. Er ist ja nun VG-Chef. Corinna Krah, die die Geschäfte bis zur Neuwahl eines Bürgermeisters Anfang Mai führt, hatte mit der Aufzählung seiner Verdienste für Elleben, Gügleben und Riechheim ganz schön zu tun. Neubig wiederum dankte allen, die in den letzten Jahren zum Wohle der Gemeinde gewirkt haben. Und er ist als VD-Chef ja auch nicht aus der Welt.