Cora Chilkott lässt bei Vortrag in Ilmenau Asta Nielsen aufleben

Ilmenau. Die Sonderausstellung über den Pionier der Kinotechnik, Carl August Geyer, wurde mit einem Vortrag über die Stummfilmdiva Asta Nielsen beendet.

Mit einem beeindruckenden Vortrag von Cora Chilkott über „Leben und Werk“ der einstigen Stummfilmdiva Asta Nielsen (1881-1972) wurde die Sonderausstellung über den aus Ilmenau stammenden Pionier der Kinotechnik, Carl August Geyer, am Montagabend im Festsaal des Goethe-Stadt-Museums beendet.

Dass Cora Chilkott der Einladung von Museumsleiterin Kathrin Kunze folgte und ihre Zusage gab, über Asta Nielsen zu referieren, war ein Glücksfall. Als Schauspielerin und Künstlerin ist Cora Chilkott dem hiesigen Publikum durch ihre in Stützerbach und Ilmenau gezeigten künstlerischen Goethe-Programme bestens bekannt und wird hochgeschätzt.

Ein dänisches Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen

„Deine Augen sind Monde …“, lautete der Titel ihrer bebilderten Asta-Nielsen-Lesung, die mit allüblichen Autorenlesungen nicht vergleichbar ist. Cora Chilkott ließ mit künstlerischer Präsenz im wechselnden Tonfall ihrer Rede, unterstützt durch sparsam eingesetzte Mimik und Gestik, die schon fast vergessene Person Asta Nielsen wieder aufleben.

Wie aus dem dänischen Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen – „Im Ofen kein Feuerholz und die Speisekammer war leer“ ist in ihrer Autobiografie zu lesen – der erste Weltstar in der aufkommenden Kinofilmbranche wurde, stellte Cora Chilkott in anderthalb Stunden auf kurzweiligste Weise dar.

Mit ihren ersten drei Langfilmen (850 Meter Filmband und 45 Spielminuten) – einer trug den Titel „Abgründe“ – stieß Nielsen das Tor zum künstlerischen Film auf und machte damit den entscheidenden Schritt in eine neue Welt, die dann in beiderlei Richtungen vom Film geprägt wurde.

Cora Chilkott ließ es sich viel aufwendige Recherchearbeit und gedankliche Mühe kosten, um aus hunderten Puzzleteilen ihren Vortrag so zusammenzustellen, dass ein wahrheitsgetreues und somit auch ungeschöntes Lebensbild von Asta Nielsen entstehen konnte.

Zitate aus Nielsens Autobiografie, Meinungen von Freunden, Verehrern - zu diesen gehörte seinerzeit ein Gymnasiast, der ihr sein Gedicht mit der Zeile „Deine Augen sind Monde…“ widmete – Lobgesänge und auch Schmähungen von Kritikern wurden von Vortragsautorin Chilkott zum aussagekräftigen Buch mit starken sprachlichen Bildern gebunden. Die Fotos mit Porträts von Asta Nielsen und von charakteristischen Filmausschnitten ergänzten den von Cora Chilkott mit fließender Leichtigkeit und emotionale Wirkung auslösenden vorgetragenen Text.