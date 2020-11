An gleich drei Schulstandorten des Ilm-Kreises sind positive Corona-Fälle gemeldet worden. An der Arnstädter Regelschule „Robert Bosch wurde eine Lehrkraft positiv getestet, 60 Schüler gelten als Kontaktpersonen der Kategorie 1 und wurden ebenfalls unter Quarantäne gestellt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Im Arnstädter Schulteil „Villa Franz“ des Staatlichen Förderzentrums wurde ebenfalls eine Lehrkraft positiv getestet. Acht weitere Lehrkräfte gelten als Kontaktperson Kategorie 1. Hinzu kommen 26 von 29 Schülern, die ebenfalls als Kontaktpersonen der Kategorie 1 gelten. Sie alle stehen unter Quarantäne. Der Schulteil wurde geschlossen. Am Staatlichen Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau, wurde ein Schüler positiv getestet. Zu den Kontaktpersonen der Kategorie 1 gehören zwölf Mitschüler und zwei Lehrkräfte.

Zur aktuellen Infektionslage an den Schulstandorten erklärt Amtsärztin Renate Koch: „Schulen bilden aktuell eine besondere Herausforderung für uns durch das vorgeschriebene Ampelsystem des Landes. Durch den Grün-Status nach den Herbstferien gestaltet sich die Kontaktpersonenrecherche mehr als schwierig für das Gesundheitsamt. Die Mitarbeiter haben es mit zum Teil wechselnden Lehrpersonal und Klassenverbänden zu tun, sodass umfangreich Quarantänen angeordnet werden müssen. Der Status Grün in den Schulen und Kindergärten lässt diesen Wechsel zu. Kommt es aber zu Infektionen in diesen Bereichen, lassen sich durch die fehlenden getrennten Gruppen kaum Eingrenzungen machen bei der Kontaktpersonenrecherche.“

Mit Stand vom 11. November sind dem Landratsamt 389 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion bekannt. Dem Gesundheitsamt wurden in den vergangenen 24 Stunden zwölf Neuinfektionen gemeldet. Die derzeit 78 aktiven Fälle und deren Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt weiter unter den Kontaktpersonen und macht Abstriche. 304 der bestätigten Fälle gelten als genesen, sieben sind verstorben. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden aktuell ein bestätigter Fall und drei Verdachtsfälle isoliert behandelt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Ilm-Kreis liegt laut Meldung des Landes bei 44,2.