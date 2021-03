Corona-Infektionen in Grundschulen im Ilm-Kreis

Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises ermittelt mit Stand vom 7. März zu 244 bestätigten, aktiven Fällen. 73 Fälle sind im Gesundheitsamt seit Freitag hinzugekommen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden elf bestätigte Fälle, einer davon auf der Intensivstation, und zwei Verdachtsfälle isoliert behandelt.

In vier Kindergärten des Kreises sind positive Fälle nachgewiesen worden. Darunter sechs Kinder, die teilweise schon in Quarantäne waren und eine Personalkraft. Zu den Kontaktpersonen gehören die jeweiligen Betreuungsgruppen, deren Erzieher und Angehörige. An zwei Grundschulen des Ilm-Kreises sind positive Fälle bei Kindern nachgewiesen worden. An einer weiteren Grundschule trat ein positiver Fall bei Angehörigen auf. Zu den Kontaktpersonen gehören die Schulklassen und Lehrkräfte. Je ein neuer Fall trat in zwei Pflegeeinrichtungen auf.