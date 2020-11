Simone Faßbender ist seit August die neue Leiterin der Agentur für Arbeit in Erfurt, zu der auch der Ilm-Kreis gehört. Sie wollte sich eigentlich im Kreistag vorstellen, doch die Corona-Krise erschwert solche Reisen derzeit. Nichtsdestotrotz ist sie für ein kleines Interview bereit.

Frau Faßbender, Sie sind seit etwa vier Monaten die Leiterin der Agentur für Arbeit. Warum haben Sie sich für die Tätigkeit in der Landeshauptstadt entschieden?

Ich war zuletzt in Berlin fünf Jahre als Geschäftsführerin Personal und Finanzen tätig. Da schaffen sie Rahmenbedingungen für das operative Geschäft. Dafür sollte man die Praxis gut kennen. Es ist eine willkommene Gelegenheit, sich wieder zu erden und gemeinsam mit den Beschäftigten und den externen Partnerinnen und Partnern die täglichen Herausforderungen am Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu meistern. In der Region kenne ich aus meiner Zeit als Agenturchefin 2010 noch viele Menschen aus dem politischen Raum und dem Arbeitsmarktumfeld. Erfurt ist eine lebenswerte Stadt und infrastrukturell sehr gut angebunden, da fällt das Pendeln leicht.

Haben Sie sich trotz der bestehenden Corona-Krise schon einleben können?

Ich konnte tatsächlich erst Anfang Oktober richtig starten. Natürlich erschwert die Pandemie das gegenseitige Kennenlernen. So sind im Moment eher Telefonate und Videokonferenzen als persönliche Gespräche an der Tagesordnung. Da ist es nicht immer leicht, die Zwischentöne wahrzunehmen. Doch das geht uns im Moment ja allen so. Meine Aufgabe ist es jetzt, gemeinsam mit den Partnern den Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu stabilisieren und durch die Krise zu bringen. Es kommt darauf an, die Unternehmen mit Kurzarbeitergeld, bei der Qualifizierung ihrer Beschäftigten sowie bei der Personal- und Nachwuchssuche zu unterstützen. Den Menschen in der Region wollen wir berufliche Perspektiven aufzeigen und sie, egal welchen Alters und Couleur, bei ihrem beruflichen Weg begleiten.

Ein Arbeitswechsel während einer solchen Krise ist sicher mit Herausforderungen verbunden. Welche?

Die Krise selbst ist eine große Herausforderung. Aber im Wissen, dass nichts beständiger ist als der Wandel, können genau solche Zeiten als Motor für Weiterentwicklung genutzt werden, erst recht, wenn man neu ist. Es gilt also zu verstehen, was gut ist und sich bewährt hat, aber auch die Chance zu nutzen, Überkommenes über Bord zu werfen – wann, wenn nicht jetzt?

Zur Agentur für Arbeit in Erfurt gehört auch der Ilm-Kreis. Inwieweit sind Sie in die Arbeitsvorgänge im hiesigen Kreis eingebunden?

Mit Landrätin Enders habe ich selbstverständlich schon telefoniert. Auch mit dem Jobcenter stimme ich mich regelmäßig ab. Gute Impulse für Zusammenarbeit und Unterstützung habe ich in einem ersten Treffen mit der Initiative Erfurter Kreuz sammeln können. Klar – vieles steht noch auf meiner to-do-Liste.

Welches Potenzial und welche Herausforderungen sehen Sie aus Agentursicht für den Ilm-Kreis?

Die Wirtschaft im Ilm-Kreis hat in den vergangenen Jahren zehn Jahren einen Wandel vollzogen. Und sie steht auch jetzt wieder in besonderem Maße vor der Herausforderung, den Strukturwandel zu meistern. Jeder dritte Beschäftigte ist im Verarbeitenden Gewerbe, und hier vor allem in der Metall-, Elektro- und Automobilbranche tätig. Diese Branche trifft die Transformation besonders – ich sag‘ nur Stichworte wie grüne Technologien und Elektromobilität, Energiewende und Digitalisierung. Es kommt darauf an, dass wir die Unternehmen dabei unterstützen, diese Veränderungsprozesse zu meistern. Vor allem die Weiterbildung von Beschäftigten liegt mir am Herzen.

Genauso wichtig ist es, dass sich Arbeitgeber attraktiv aufstellen, gute Arbeitsbedingungen bieten, auf Vielfalt setzen und eine Willkommenskultur leben, um gut qualifizierte Beschäftigte zu gewinnen. Auch wir als Organisation sind auf dem Weg, uns bei Nachwuchskräften und Quereinsteigern zu bewerben. Als Arbeitsagentur und Jobcenter ist es uns wichtig, in die Menschen zu investieren – in ihre Qualifikation und ihren beruflichen Weg. Dafür stehen wir mit individueller Beratung zur Seite und wir haben ausreichend finanzielle Mittel, um Qualifizierungen und Vermittlungen zu fördern.

Gibt es neue Projekte/Vorhaben seitens der Agentur im Ilm-Kreis?

Ab Januar bieten wir eine gezielte Berufsberatung für erwachsene Menschen an. Beschäftigte, die vor einem Berufswechsel oder der Frage stehen, wie sie mit der Veränderung der Arbeitswelt Schritt halten oder Karriere machen wollen, können sich an unsere Berufsberatung im Erwerbsleben wenden. Dafür qualifizieren wir derzeit Expertinnen und Experten, um 2021 auch Erwachsenen mit dem Wunsch nach beruflicher Neu-/Orientierung, mit Karriere- oder Weiterbildungsinteresse qualifizierte Beratung zu bieten.