Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona-Krise und die Folgen

Danach wird nichts so sein wie vorher! – So oder ähnlich lauteten in den vergangenen Wochen und Monaten öffentliche Äußerungen in Bezug auf die Corona-Pandemie. Gefühlt ist sie wie ein Blitz über uns hereingebrochen und hat das individuelle, das familiäre, das wirtschaftliche, touristische und kulturelle Leben mit einem Schlag verändert.

Die Erschütterungen machten auch vor den Kirchen und Religionsgemeinschaften nicht Halt, sondern trafen ins Mark. Eingespielte Alltagsroutinen waren ebenso wie herausragende Ereignisse im privaten und öffentlichen Bereich plötzlich Makulatur. Vor allem das Gefühl einer diffusen Bedrohung, die überall lauerte und meist doch nicht eintrat, prägte das Erleben. Etwas tief unten in der Seele und dem Lebensverständnis Versenktes wurde bewusst: Alles kann schiefgehen, zumindest aber ganz anders kommen als erwartet und gewünscht. Nichts hat eine automatische Erfolgsgarantie.

Weil sich vieles nicht mehr auf breite Schultern verteilen ließ, wurde die Last auf den eigenen Schultern zentnerschwer. Und wie immer wurden in diesen Situationen Schuldige gesucht. Menschen konnten einander zur Gefahr werden.

In der Corona-Krise war nichts wie vorher! Zumindest seit dem Kriegsende. Gerade deshalb stellen sich die Wünsche diesem Satz entgegen. Sehnsüchtig wird das Ende der Einschränkungen, die Rückkehr in das Gewohnte und Vertraute erwartet. Schule, Beruf, Familie und Freizeit sollen wieder so selbstverständlich sein wie vorher. Und vieles ist zum Glück wieder wie vorher. Oder doch nicht?

Die Unbeschwertheit und Sorglosigkeit will nicht zurückkehren. Beredtes Beispiel dafür ist der Urlaub auf dem Balkon. Das hat Konsequenzen für viele Wirtschaftszweige und vor allem die Kulturschaffenden. Es ist nicht wie vorher. Sind wir also ohnmächtig dem Corona-Geschehen ausgeliefert? Das muss nicht sein! Denn die Alternativlosigkeit des „nicht wie vorher“, kann einen doppelten Ausgang nehmen. Sie kann in die Ohnmacht und Hilflosigkeit fortschreiben. Die Krise nähme dann einen immer schlimmeren Verlauf.

Nicht wie vorher ist aber auch eine andere Erfahrung der Corona-Zeit! Mit dem Verlust der Alltagsroutinen entdeckten wir hinter dem Selbstverständlichen die Gesichter der Hilfe und des Beistands. Sie begegnen in den Supermärkten, Krankenhäusern, Pflegediensten, den Liebsten und Nachbarn. Worte und Gesten des Dankes erlangten eine Bedeutung, die bereits vergessen schien und nun neu da ist. Gemeinsame Betroffenheit erleichtert solche Entdeckungen. Persönliche Aufmerksamkeit und respektvoller Umgang werden solche Erfahrungen für Kommendes fortschreiben.

Ähnlich ist es mit vielen guten schöpferischen Ideen des Brückenbaus zwischen den Menschen, vor allem zwischen Jung und Alt. Nicht nur Not schweißt zusammen, Großmut und Dankbarkeit auch.