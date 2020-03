Couragierte Anwohner in der Rosenstraße

In die Rosenstraße wurde Freitag nachts gegen 1.25 Uhr die Arnstädter Feuerwehr gerufen. In einem Hinterhof war eine Mülltonne in Brand geraten, die Flammen schlugen schon an der Fassade empor. „Zum Glück zeigten die Anwohner Zivilcourage“, lobte Einsatzleiter Christoph Wedel. Sie zogen die Tonne in den Hof und hielten die Flammen mit einem Feuerlöscher in Schach. Die Feuerwehr übernahm die Restlöscharbeiten. Die Polizei sucht Zeugen, die unter Telefon: 03621/78 14 24 Hinweise zur Brandursache geben können.