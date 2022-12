Ilmenau. Der Eissportclub Ilmenau bietet am 3. Dezember eine Schnupperstunde in der Sportart Curling an.

Eine Schnupperstunde in der Sportart Curling bietet der Eissportclub Ilmenau am kommenden Samstag, 3. Dezember, in der Zeit von 17.30 bis 19.30 Uhr in der Eissporthalle in Ilmenau an. Die Vereinsmitglieder erklären Regeln und Techniken und leiten bei den ersten Versuchen an. Für die Teilnahme ist der Eintrittspreis zur Eishalle zu entrichten.