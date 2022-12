Curling in der Ilmenauer Eishalle

Ilmenau. Zum Curling für Jedermann lädt am Samstag, 3. Dezember, die Sektion Curling des Eissportclubs (EC) Ilmenau ein.

Zum Curling für Jedermann lädt am Samstag, 3. Dezember, die Sektion Curling des Eissportclubs (EC) Ilmenau ein. „Curling ist Fairness, Sportlichkeit und Respekt vor den Mitspielern. Das macht den `Spirit of Curling´ so besonders“, heißt es in der Einladung. Los geht’s mit dem Curling für Jedermann 17.30 Uhr in der Eishalle in Ilmenau. Die Organisatoren bitten die Gäste, saubere Schuhe mitzubringen. Eine bequeme Freizeitkleidung und eine warme Jacke sind vorteilhaft, so die Vereinsmitglieder.

Bei der Teilnahme am Curling entstehen den Besuchern keine weiteren Kosten außer dem Eintritt in die Eishalle Ilmenau. Erwachsene bezahlen für zwei Stunden 4 Euro, Kinder 3 Euro. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und allen eigenen Kindern kostet 9 Euro. Am Wochenende ist die Eishalle jeweils von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet.