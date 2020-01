Der Dachstuhl eines Hauses in Riechheim brannte bei dem Feuer aus. Die Löscharbeiten dauern an.

Wohnhaus in Riechheim steht in Flammen

In Riechheim ist am Montagmorgen ein Wohnhaus in der Straße Zum großen Garten in Brand geraten. Der Dachstuhl des Hauses brannte vollständig aus. Die Löscharbeiten dauern noch an. Wie die Polizei mitteilte, sei der Brand gegen 9.20 Uhr gemeldet worden. Der Bereich um das brennende Haus sei weiträumig abgesperrt.

Anwohner werden gebeten, wegen des Rauchs die Türen und Fenster geschlossen zu halten. Angaben zur Brandursache, dem Schaden und ob Menschen verletzt wurden, konnte die Polizei am Montagvormittag noch nicht machen.