Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses am Obertunk in Arnstadt geht zügig voran. Am Donnerstag wurden nicht nur Wände gegossen. Es wurden auch die Dachträger der künftigen Fahrzeughalle mit schwerer Technik eingesetzt.

Dachträger für Arnstädter Feuerwehr

Schwere Technik war am Donnerstag nötig, um auf der Baustelle des neuen Feuerwehrgerätehauses am Obertunk in Arnstadt ein gutes Stück voranzukommen. In den letzten Wochen wurden die Wände der künftigen Fahrzeughalle gegossen. Nun setzte ein Kran die tonnenschweren

Die Wand, die am Donnerstag gegossen hatte, gehört bereits zum künftigen Sozialtrakt. Foto: Britt Mandler

Dachträger ein. Parallel dazu wurden weitere Wände für den Sozialtrakt eingeschalt. Das Gebäude ist insgesamt 85 Meter breit und 36 Meter tief. Das neue Gerätehaus wird 14 Stellplätze haben plus Werkstätten und Büros.