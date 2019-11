Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Damit zum ersten Advent ein Lichtlein brennt

Am Sonntag ist es nun endlich soweit. Das erste Lichtlein kann auf dem Adventskranz angezündet werden. Während die Schülerinnen Verena, Lotta, Lara und Lea (von links) aus der 5a vom Sekundarschulbereich der Emil Petri Schule in Arnstadt ihre Kränze gestalteten, schmückten andere Schüler das Schulgebäude nebst Schulhof. Denn in der nächsten Woche, am 5. Dezember, wird ab 17 Uhr in den Schulteil Rosenstraße zum großen Weihnachtsmarkt mit Weihnachtsprogramm eingeladen. So werden in der Turnhalle neben den beiden Schulchören auch die Bläsergruppe einen Auftritt haben.