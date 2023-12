Dammdrainage soll vor Hochwasser schützen

Dank der Drainage, die durch den Biberdamm führt, staut sich das Wasser an den Ritzebühler Teichen nicht mehr so gefährlich.

Ilmenau An den Ritzebühler Teichen in Ilmenau hat sich der Biber angesiedelt. Seine Bauwerke bringen Gefahren für die Anrainer mit sich

Mit einer Dammdrainage wurde jetzt der obere Ritzebühler Teich in Ilmenau versehen. Damit reagiert die Stadt auf die Besiedlung des Gewässers mit dem Biber. Würden seine Bauwerke unangetastet bleiben, liefen die stromabwärts liegenden Anrainer Gefahr, Hochwasseropfer zu werden. Mit Dammdrainagen wird diese Gefahr gebannt. Auch haben die Ilmenauer damit schon am Rottenbach in der Weimarer Straße gute Erfahrungen gesammelt. Am großen Ritzebühler Teich seien jedoch weitere Maßnahmen erforderlich. Unter anderem soll am Überlauf ein Rechenbauwerk eingebaut werden, um den Eintrag von Baumaterial durch den Biber und Schwemmgut im Durchlass abzuhalten. Im neuen Jahr werde die Stadtverwaltung den Damm des Teiches, der derzeit um mehr als ein Meter abgesenkt wurde, auf eventuell vorhandene Schäden wie Aushöhlungen untersuchen.